سرقة 1650 مترا من أسلاك الكهرباء بنطاق دائرة توزيع شمال العزيزية

أعلنت الشركة العامة الكهرباء، اليوم الخميس، سرقة 1650 مترًا من أسلاك الكهرباء على أحد الخطوط بنطاق دائرة توزيع شمال العزيزية جنوب غرب طرابلس، ما أدى إلى انقطاع التيار عن جزء من مطلقة الساعدية.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «ورد إلينا منذ قليل وقوع حالات سرقة أسلاك اليوم الخميس قدرت بمسافة (1650 مترًا ) على خط الساعدية المتغذي من محطة 30 الساعدية بنطاق دائرة توزيع شمال العزيزية بإدارة توزيع سهل الجفارة؛ مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقة الساعدية».

ولفتت الشركة العامة للكهرباء إلى أن هذا الحادث يأتي في إطار الاعتداءات المتكررة وشبه اليومية على مكونات الشبكة الكهربائية التي تزايدت وتيرتها خلال هذه الأيام، مجددة مناشدتها للجهات المختصة بضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات التي تهدد استقرار الشبكة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا