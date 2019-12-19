البابا فرنسيس يدعو لإغلاق مخيمات اللاجئين في ليبيا

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الخميس إلى إغلاق مخيمات احتجاز للاجئين في ليبيا، قائلا إنها تشهد ممارسات تعذيب وعبودية.

وأدلى البابا فرنسيس، الذى ركز في عظاته على الدفاع عن المهاجرين واللاجئين، أمام مجموعة من اللاجئين جلبهم الفاتيكان إلى إيطاليا من مخيم على جزيرة ليسبوس في اليونان بحسب صحيفة اليوم السابع.

وقال “كيف لا نسمع صرخة هذا العدد الكبير من الأشقاء والشقيقات الذين يفضلون مواجهة البحر العاصف عن الموت ببطء في معسكرات اعتقال ليبية وهي أماكن تعذيب وعبودية بغيضة”.