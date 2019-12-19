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رسميًا.. حكومة الوفاق توافق على تفعيل الاتفاق الأمني مع تركيا

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

وافق مجلس بحكومة الوفاق في اجتماع استثنائي اليوم الخميس على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا.

وذكر مكتب الإعلام بحكومة الوفاق، أن المجلس عقد اجتماعا استثنائيا في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور النائبين أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، والوزراء، وأمراء المناطق العسكرية، استعرض فيه مستجدات الأوضاع محليا ودوليا.

وقال المكتب، “وافق المجلس بالإجماع خلال الجلسة على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي”.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • وما الجديد فى هذا الموضوع سوى الاعتراف الرسمى بالهزيمة من الجيش الوطنى فالاتراك قدموا اقصى ما يستطيعوا من قبل ولم يمنع هذا تقدم الجيش الوطنى واردوغان جعجاع يخلى البحر طحينة لمن يدعمه وفى الاخر يهزم شر هزيمة كما حدث فى مصر والسودان وبعد ما قاله السيسى بوضوح ندعم الجيش الوطنى الليبى ولن نسمح لاحد بان يفكر فى السيطرة على ليبيا والرسالة وصلت لاردوغان ورايناه يتهرب من وعوده لانه يعلم عواقب اى حماقة معناها سقوط نظامه فى تركيا وسحله فى الشارع عندما تعود نعوش جنود اتراك بالمئات لان تحرك الجيش المصرى بريا اسهل وامن وبكثافة وقبل ان تتحرك اى سفينة تحمل اى جنود اتراك يغرقوا فى البحر واى طائرة ة يتم تدميرها قبل ان تفرغ حمولتها بينما القوات المصرية فى ساعات قليلة تحسم المعركة وهى الان لديها مبرر امام المجتمع الدولى واخطرت مجلس الامن مقدما بعدم شرعية الاتفاق ورفضها له وبالتالى جاهزة للتحرك مسافة السكة لتدفن الخوان فى الصحراء وتدعم الجيش الوطنى فى فرض سيادته بتكليف من نواب الشعب

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