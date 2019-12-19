رسميًا.. حكومة الوفاق توافق على تفعيل الاتفاق الأمني مع تركيا

طرابلس-العنوان

وافق مجلس بحكومة الوفاق في اجتماع استثنائي اليوم الخميس على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا.

وذكر مكتب الإعلام بحكومة الوفاق، أن المجلس عقد اجتماعا استثنائيا في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور النائبين أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، والوزراء، وأمراء المناطق العسكرية، استعرض فيه مستجدات الأوضاع محليا ودوليا.

وقال المكتب، “وافق المجلس بالإجماع خلال الجلسة على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي”.