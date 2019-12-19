بعد فراره من أوباري.. الفريق علي كنّه يظهر من جديد في اجتماع لحكومة الوفاق

طرابلس-العنوان

ظهر آمر المنطقة العسكرية سبها التابعة للمجلس الرئاسي، الفريق علي كنّه، من جديد لأول مرة بعد فراره من الجنوب، إثر اجتياح، آمر المناطق العسكرية الجنوبية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء بلقاسم الأبعج، لمقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة للوفاق في معسكر “تيندي” غرب مدينة أوباري.

وأظهرت صور نشرها، مكتب الإعلام بحكومة الوفاق، حضور “علي كنّه” رفقة أمراء المناطق العسكرية، بحكومة الوفاق المشاركين في الاجتماع الاستثنائي في العاصمة طرابلس، والذي عقد اليوم الخميس برئاسة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، والذي جرى خلاله تفعيل الاتفاق الأمني مع تركيا.

واختفى الفريق “علي كنّه”، عن المشهد قبل يوم من سيطرة القوات المسلحة، على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة للوفاق في معسكر “تيندي” غرب مدينة أوباري.

وأظهر تسجيل مصور في 28 نوفمبر ظهور اللواء بلقاسم الأبعج رفقة ضباط وجنود في مكتب علي كنة بعد اختفاء الأخير منذ الليلة الماضية عقب مهاجمة قواته حقل الفيل وتعطيله، قبل أن تقوم القوات المسلحة باستعادته والسيطرة عليه.