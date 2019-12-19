رئيس الحكومة يطالب بتحديد موعد عاجل للانتخابات البلدية

أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم على ضرورة تحديد موعد الانتخابات البلدية بشكل عاجل، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

الاجتماع تم خلاله بحث سير عمل لجنة الانتخابات، ووصول المواد الانتخابية في موعدها المحدد، إضافة إلى بحث سير العمل في عدد من البلديات والمجالس التسييرية، ووضع المشاريع المقامة بها، حيث وجه رئيس الحكومة تعليماته بتشكيل لجنة من الوزارة وإدارة المشروعات لتحديد مدة زمنية، وإعداد موقف عن المشاريع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين.

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