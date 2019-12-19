بالوثائق.. الناظوري يأمر بالقبض على محامي رفع دعوي ضد مصطفي عبد الجليل

أصدر رئيس أركان القوات المسلحة عبد الرازق الناظوري ،أمر قبض ضد المحامي الليبي عدنان ارجيعه الذي رفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل يطالب فيها بالكشف عن مكان دفن الزعيم الراحل معمر القذافي ورفاقه.

وقال المحامي ارجيعه في شكوى موجهة لنقيب المحامين بنغازي إن الناظوري أصدر أمس الأربعاء تعليماته للواء سالم العبدلي مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالقبض عليه (ارجيعه) والتحقيق معه في واقعة رفعه دعوى قضائية مدنية أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية بشأن واقعة الكشف عن قبر القذافي ونجله المعتصم بالله ووزير الدفاع أبو بكر يونس جابر.

وبين ارجيعه أن دعواه مرفوعه ضد عبد الجليل وآخرين وأن أفعال الناظوري والعبدلي تشكل جريمة الاعتداء على حق التقاضي “وهو حق دستوري وقانوني لا يملك الناظوري أو غيره منعه” مضيفا أنه محامي ويتمتع بحصانة قانونية بموجب القانون لا يملك الناظوري أو غيره نزعها أو القبض عليه إلا برفعها بإجراءات قانونية.

وكان ارجيعه رفع دعوى قضائية ضد الجليل للكشف عن قبر القذافي ورفيقيه جابر والمعتصم بالله وتسليم الجثامين إلى قبائلهم ليقوموا بدفنهم.

وأظهرت الوثائق التي تحصلت عليها بوابة إفريقيا الإخبارية أن الدعوى تطالب بالكشف عن مكان دفن القذافي ورفاقه خلال 10 أيام وإلا فإن المدعي سيقيد دعواه بعد مضي المدة المذكورة والحكم بإلزام المدعى عليهم بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وبحسب الوثائق فإن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية تسلمت الدعوى وقررت النظر فيها في جلسة يوم 8 يناير 2020 واستدعت المدعى عليهم لحضور الجلسة.

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