وفد الأمازيغ يزور الثني ويؤكد دعمه ووقوفه مع الشرعية

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم في مقر مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، وفدا من قبائل الأمازيغ، بحضور وزير الحكم المحلي، والناطق باسم الحكومة، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.

ووفق موقع الحكومة فقد أكد الوفد على دعم مكون الأمازيغ بالجبل الغربي للقيادة العامة للقوات المسلحة، والحكومة المؤقتة، ووقوفه مع الشرعية لتحرير الوطن من الجماعات الإرهابية والإجرامية.

وخلال اللقاء اطلع رئيس مجلس الوزراء على احتياجات الجبل الغربي، مؤكدا على أهمية تشكيل مجلس تسييري للبلدية وفق التوافق الاجتماعي للمنطقة، وموجها تعليماته بتوفير ما يلزم المنطقة وفق الإمكانيات المتاحة.

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