أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقة الساعدية جراء سرقة أسلاك على خط الساعدية قدرت بمسافة (1650 متر) بنطاق دائرة توزيع شمال العزيزية.
وأكدت المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك اليوم الخميس قدرت بمسافة (1650 متر) على خط الساعدية الذي يتغذى من محطة 30 الساعدية بنطاق دائرة توزيع شمال العزيزية بإدارة توزيع سهل الجفارة مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقة الساعدية.