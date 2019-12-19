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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

19 December, 2019

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقة الساعدية جراء سرقة أسلاك على خط الساعدية قدرت بمسافة (1650 متر) بنطاق دائرة توزيع شمال العزيزية.

وأكدت المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك اليوم الخميس قدرت بمسافة (1650 متر) على خط الساعدية الذي يتغذى من محطة 30 الساعدية بنطاق دائرة توزيع شمال العزيزية بإدارة توزيع سهل الجفارة مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقة الساعدية.