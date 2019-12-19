

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

19 December, 2019

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو الأوضاع في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إن الجانبان بحثا عبر الهاتف اليوم الخميس مستجدات الأزمة في ليبيا وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك ودعم مسار التحضير لمؤتمر برلين.

وأطلع “دي مايو” الوزير شُكري على نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا ولقاءاته هناك. وتناول الوزيران مخاطر التصعيد الراهن جراء خطوة توقيع مذكرتيّ التفاهم بين الحكومة التركية ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، لما تمثله تلك الخطوة من انتهاك لاتفاق الصخيرات، وتعارضها مع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا.

كما توافق الوزيران على العمل على الدفع قدماً نحو تشجيع الأطراف الليبية على الانخراط الفوري والتعاون الكامل مع المبعوث الأممي، وذلك سعياً لتحريك مسار برلين السياسي.