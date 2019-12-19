قرارات هامة بشأن الطلبة الناجحين بالثانوية

منحت اللجنة المكلفة لحل المختنقات في أمر تنسيب الطلاب الناجحون في الشهادة الثانوية من وزير التعليم المكلف محمد عماري، الخميس، الجامعات والكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا، صلاحية التنسيب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، ناقشت فيه الآلية لحلحلة تنسيب الطلبة للجامعات والكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا. حيث قام رئيس اللجنة د. محمد العتوق بتقديم شرح عن اللجنة والغرض من تشكيلها وعملها.

ووفق بيان لوزارة التعليم، فقد تبين أن الطلبة يتجهون إلى المعاهد العليا التقنية والجامعات والمعاهد الخاصة التي لم تدخل منظومة التنسيب، اضافة لبعض الطلاب الاكتفاء بالشهادة الثانوية.

وفي ختام الاجتماع اتفقت اللجنة على تنسيب الطلبة المستوفين لشروط وضوابط التنسيب حسب رغباتهم، ونشرها على صفحة الوزارة. ومنح رؤساء الجامعات وهيئة التعليم التقني صلاحيات تنسيب الطلاب المتقدمون لها في حدود النسب التقديرية التي تسمح بها الكليات.

كما حثت اللجنة الجامعات على إيجاد أماكن مناسبة حسب التقدير للطلاب الذين لم يقوموا بالتقديم للتنسيب الجامعي، ولو استلزم الأمر زيادة القدرة الاستيعابية للكليات. وقررت أيضا إتاحة الفرصة للطلاب الذين لم يقوموا بتحديد رغباتهم بالتوجه إلى الكليات والمعاهد التي تتناسب وتقديراتهم على ألا يتأخروا في بيان هذه التوجهات عن موعد أقصاه شهر من تاريخ هذا الإعلان ومن لم يقم بتحديد رغبته سوف يستثنى من التنسيب.

واعتمدت اللجنة توصياتها من قبل وزير التعليم المكلف والذي وجهه بأمر التنفيذ الفوري للجهات المعنية بهذا الشأن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية