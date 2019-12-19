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رغم العراقيل.. تواصل تنظيف حدائق درنة

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل أعمال شركة الخدمات العامة في مدينة درنة بتنظيف الحدائق وأماكن تجمع القمامة التي تنتشر كل حين وآخر في بمناطق متعددة مثل الحدائق ومنها حديقة “شارع وسع بالك” بجوار نادي دارنس بمنطقة البلاد.

يشار إلى أن شركة الخدمات تواجه مشاكل وعراقيل لم يتم حلحلتها حتى هذه اللحظة، لعل من أبرزها عدم تقاضي موظفي الشركة مرتباتهم من حوالي 27 شهرا، إلا أن الحس الوطني لم يغب عن الموظفين الذين لم يتوقفوا عن العمل رغم قلة الإمكانيات وصعوبة ظروف الحياة.

وفي ذات السياق، تحتاج حديقة “شارع وسع بالك” إلى مضخة لتشغيل النافورة وبعض أعمال الترميم لتبدو بمظهر أفضل من واقعها الحالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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