رغم العراقيل.. تواصل تنظيف حدائق درنة

تواصل أعمال شركة الخدمات العامة في مدينة درنة بتنظيف الحدائق وأماكن تجمع القمامة التي تنتشر كل حين وآخر في بمناطق متعددة مثل الحدائق ومنها حديقة “شارع وسع بالك” بجوار نادي دارنس بمنطقة البلاد.

يشار إلى أن شركة الخدمات تواجه مشاكل وعراقيل لم يتم حلحلتها حتى هذه اللحظة، لعل من أبرزها عدم تقاضي موظفي الشركة مرتباتهم من حوالي 27 شهرا، إلا أن الحس الوطني لم يغب عن الموظفين الذين لم يتوقفوا عن العمل رغم قلة الإمكانيات وصعوبة ظروف الحياة.

وفي ذات السياق، تحتاج حديقة “شارع وسع بالك” إلى مضخة لتشغيل النافورة وبعض أعمال الترميم لتبدو بمظهر أفضل من واقعها الحالي.

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