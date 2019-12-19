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مصادر توضح تفاصيل أولية بشأن الضربات الجوية في مصراتة

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أوضحت مصادر اعلامية تفاصيل اولية بشأن الضربات الجوية التي شنتها مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني واستهدفت منذ قليل مقار ومستودعات لجماعات مسلحة موالية لحكومة الوفاق في مواقع مختلفة من مدينة مصراتة.

وقالت المصادر أن عدة ضربات جوية استهدفت مقار ومخازن مجموعات مسلحة في مصراتة موزعة بين منطقة الغيران ومناطق أخرى .

وبحسب المصادر فقد سُمع دوي إنفجارات عنيفة بمقر كتيبة حطين في مصراتة ناجمة عن إشتعال مستودعات ذخيرة طالتها غارات جوية من قبل مقاتلات سلاح الجو.

واشارت المصادر إلى ان دوي إنفجارات سُمع ايضا في معسكر الدفاع الجوي جنوب مدينة مصراتة بعد تعرضه لضربة جوية .

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المشهد

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تعليق

  • هذا هو الضرب الفعال وليس جعجعة المفعول به والفاعل الجبان اردوغان كل من دعمهم من الخوان فى خبر كان ولو كان الاكراد يملكون سلاح جوى فعال مثل الجيش الليبى لسحقوا مليشياته ما احلى السحق والدعك للمصاريت احلى رد على الخوان العثمانيين

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