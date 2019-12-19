باشاغا يلتقي السفير الهولندي على مقهى بطرابلس أثناء جولة تفقدية

أجرى وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، جولة تفقدية للأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس، رفقة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من وزارة الداخلية، شملت الدوريات الأمنية المنتشرة في محيط ميدان الشهداء وبعض الأماكن الحيوية بوسط العاصمة طرابلس، كما شهدت الجولة زيارة رفقة نائب رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار لمتحف السرايا الحمراء.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزير داخلية الوفاق، خلال منشور عبر موقع “فيس بوك”، شملت جولة باشاغا زيارة لمديرية أمن طرابلس وبعض مراكز الشرطة، واختتم جولته بلقاء مع السفير الهولندي بأحد المقاهي وسط العاصمة طرابلس.