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باشاغا يلتقي السفير الهولندي على مقهى بطرابلس أثناء جولة تفقدية

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أجرى وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، جولة تفقدية للأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس، رفقة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من وزارة الداخلية، شملت الدوريات الأمنية المنتشرة في محيط ميدان الشهداء وبعض الأماكن الحيوية بوسط العاصمة طرابلس، كما شهدت الجولة زيارة رفقة نائب رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار لمتحف السرايا الحمراء.  

وبحسب المكتب الإعلامي لوزير داخلية الوفاق، خلال منشور عبر موقع “فيس بوك”، شملت جولة باشاغا زيارة لمديرية أمن طرابلس وبعض مراكز الشرطة، واختتم جولته بلقاء مع السفير الهولندي بأحد المقاهي وسط العاصمة طرابلس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • تو يا ضال يا تاعب – وزير أمن داخلي – يتعامل مع هولندا – سبحان الله –
    ما عنداش علم ان هولندا اكبر بلد أوروبي يصدر المخدرات والدعارة للوطن العربي ومعادي للإسلام والمسلمين – .!!!!!؟؟؟ …..
    لا حول ولا قوة الا بالله –
    انت مستحيل تكون امين على هيءة الامن الداخلي بطرابلس ….!!!

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