خارجيتا مصر وإيطاليا تحذران من خطورة توقيع الاتفاق بين ليبيا وتركيا

أخبار ليبيا 24

حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، من مخاطر التصعيد الراهن جراء خطوة توقيع مذكرتيّ التفاهم بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية.

واعتبر الوزيران خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس، أن تلك الخطوة انتهاكا لاتفاق الصخيرات، وتتعارض مع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا، بحسب ما نشرت وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الاتصال الهاتفي تطرق لآخر مستجدات الأزمة في ليبيا وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك ودعم مسار التحضير لمؤتمر برلين حول ليبيا.

ووفقا لتصريحات حافظ، فقد أطلع الوزير الإيطالي دي مايو الوزير المصري شُكري على نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا ولقاءاته التي عقدها هناك مع الأطراف الليبية.

واتفق الوزيران، على العمل على الدفع قدماً نحو تشجيع الأطراف الليبية على الانخراط الفوري والتعاون الكامل مع المبعوث الأممي، وذلك سعياً لتحريك مسار برلين السياسي.

وقد أجرى دي مايو الثلاثاء الماضي، زيارة إلى ليبيا افتتاحها بلقاء مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في طرابلس، ثم انتقل إلى بنغازي وهناك التقى القائد العام خليفة حفتر، وبعدها اجتمع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ووقع السراج مع أردوغان في 27 نوفمبر الماضي بمدينة إسطنبول، على مذكرتي تفاهم تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.

وأثار هذا الاتفاق معارضة ورافضا واسعا من قبل مجلس النواب وحكومته المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة، ومن قبل مصر واليونان وقبرص، التي تشهد العلاقات بينها في الآونة الأخيرة تقاربا ملحوظا في ظل خلافاتها مع تركيا.

ووجهت مصر أمس الأربعاء، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تعترض فيها على الاتفاقية التي وقعها مؤخرا رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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