تسجيل ست غارات جوية على مواقع للأسلحة بمصراتة

أخبار ليبيا24

شن سلاح الجو اليوم الخميس ضربات جوية على مواقع مسلحي الوفاق ومخازن للذخيرة في مصراتة، محدثة انفجارات قوية في معسكر الدفاع الجوي والكلية الجوية ومعسكر حطين.

وأكدت مصادر محلية، سماع دوي أصوات انفجارات متتالية في أرجاء مصراتة جراء القصف الجويي، مشيرة إلى أنه تم سجيل ست ضربات جوية على تلك المواقع.

وقبل خمسة أيام، أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أن الجيش رصد وصول دعم عسكري تركي لحكومة الوفاق عبر منافذ مصراتة البحرية والجوية.

وأفاد المسماري، أن الشحنات القادمة من تركيا جرى تخزينها في عدد من المواقع من بينها الكلية الجوية ومواقع أخرى بينها مواقع مدنية غير ملائمة لتخزين المعدات الخطرة، منها شركات تجارية قرب المناطق السكنية.

ودعا المسماري، إلى عدم الزج بمصراتة في أتون المعركة، مطالبا سكان المدينة برفض تخزين الذخائر قرب أحيائهم السكنية.

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