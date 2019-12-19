155 عائلة نازحة من سرت ومرزق يعانون المشاكل بمدينة طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق ورئيس لجنة الأزمة والنازحين منصور أمداوي إن 155 عائلة نازحة من سرت ومرزق يعانون عدد من المشاكل.

وأضاف أمداوي لـ”أخبار ليبيا24″ أن طبرق أصبحت ملاذاً للنازحين منذ أحداث فبراير 2011 ومنها من رجع ومنها من استقر بها بعدما فقد الأمل من العودة إلى مدينته ومنزله.

وأوضح أن 115 عائلة وأكثر من 570 فرد من نازحي سرت وصلوا إلى مدينة طبرق على فترات والبداية كانت منذ عام 2011 وبعد معارك الكرامة لتحرير سرت من الجماعات الإرهابية تكاثرت هذه العائلات النازحة.

وأشار إلى وجود 40 عائلة من مرزق وأكثر من 200 فرد من هذه العائلات نزح إلى طبرق بعد أحداث مرزق.

وأكد أمداوي أن هذه العائلات تعرضت إلى الكثير من المشاكل والعراقيل التي أثقلت كاهل رب الأسرة من مشاكل في مقدمتها الإيجارات الباهظة مقابل السكن.

وأفاد أن لديهم مشاكل في الجمعيات الاستهلاكية والمصارف والتعليم واستخراج الوثائق وفرص العمل والإعانات وغيرها من الظروف الحياتية اليومية.

وقال عضو المجلس :”خاطبنا مجلس النواب والشؤون الاجتماعية ووزارة الحكم المحلي ومكتب العمل ولاحلول حتى الآن لهذه العائلات”.

وأكد أن الحكومة فتحت الباب أمام عودة المهجرين من مصر وتونس وهي خطوة إيجابية ووعدتهم بتوفير كل المتطلبات ونأمل أن تقدم الخدمات المماثلة لنازحي سرت ومرزق في طبرق.

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