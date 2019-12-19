الثني يدعو لتحديد موعد الانتخابات البلدية بشكل سريع

ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، في اجتماع مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، سير عمل لجنة الانتخابات ووصول المواد الانتخابية في موعدها المحدد، حيث أكد الثني ضرورة تحديد موعد الانتخابات بشكل سريع وعاجل.

وقالت “المؤقتة” في بيان، إن الاجتماع الذي عقد الخميس، في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، تناول سير عمل عدد من البلديات والمجالس التسييرية، ووضع المشاريع المقامة بالبلديات والتي خصصت من قبل الحكومة وتقييمها وإعداد موقف نهائي لها.

وأصدر الثني تعليماته بتشكيل لجنة من وزارة الحكم المحلي ومن إدارة المشروعات بالوزارة وتحديد مدة زمنية محددة وإعداد موقف عن المشاريع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين.

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