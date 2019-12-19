“سرقة جديدة” تُعمّق جراح شركة الكهرباء

قالت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، إن الاعتداءات المتكررة وشبه اليومية على مكونات الشبكة الكهربائية تزايدت وتيرتها خلال هذه الأيام.

وأضافت في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، أنها تبلّغت الخميس وقوع حالات سرقة أسلاك يُقدّر طولها بـ1650 مترا على خط الساعدية المتغذي من محطة 30 الساعدية بنطاق دائرة توزيع شمال العزيزية بإدارة توزيع سهل الجفارة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن هذه الحادثة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقة الساعدية.

وكانت الشركة حذرت الخميس الماضي، من انهيار شبكة التوزيع حال استمرار أعمال السرقة التي تتعرض لها الشبكة بشكل شبه يومي، وأخلت مسؤوليتها من حدوث انقطاعات في التيار نتيجة هذه الاعتداءات رغم مناشدتها المتكررة لكافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه الأعمال التي وصفتها بـ”الإجرامية الخطيرة” وتهدد شبكة التوزيع بالانهيار.

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