بعد أيام من إعلان رصد وصولها من تركيا.. سلاح الجو يوجه سلسلة ضربات على مخازن للأسلحة في مصراتة

مصراتة-العنوان

وجه سلاح الجو اليوم الخميس سلسلة ضربات جوية على مواقع مسلحي الوفاق ومخازن للذخيرة في مصراتة.

وأفادت مصادر، بسماع دوي أصوات انفجارات متتالية في أرجاء مصراتة جراء الضربات الجوية، التي استهدفت معسكر الدفاع الجوي والكلية الجوية وكتيبة حطين في مصراتة. وأكدت المصادر، أنه تم سجيل ست ضربات جوية دقيقة على تلك المواقع.

كما أكدت أن دوي الانفجارات العنيفة ناجم عن اشتعال مستودعات الذخيرة والأسلحة المخزنة في تلك المواقع.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، قبل خمسة أيام، رصدها وصول دعم عسكري تركي لمنافذ مدينة مصراتة البحرية والجوية.

وأفادت القيادة، في تصريحات للواء أحمد المسماري، أن الشحنات تم تخزينها في الكلية الجوية ومواقع أخرى بينها مواقع مدنية غير ملائمة لتخزين المعدات الخطرة، منها شركات تجارية قرب المناطق السكنية.