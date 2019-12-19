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بعد أيام من إعلان رصد وصولها من تركيا.. سلاح الجو يوجه سلسلة ضربات على مخازن للأسلحة في مصراتة

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

مصراتة-العنوان

وجه سلاح الجو اليوم الخميس سلسلة ضربات جوية على مواقع مسلحي الوفاق ومخازن للذخيرة في مصراتة.

وأفادت مصادر، بسماع دوي أصوات انفجارات متتالية في أرجاء مصراتة جراء الضربات الجوية، التي استهدفت معسكر الدفاع الجوي والكلية الجوية وكتيبة حطين في مصراتة. وأكدت المصادر، أنه تم سجيل ست ضربات جوية دقيقة على تلك المواقع.

كما أكدت أن دوي الانفجارات العنيفة ناجم عن اشتعال مستودعات الذخيرة والأسلحة المخزنة في تلك المواقع.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، قبل خمسة أيام، رصدها وصول دعم عسكري تركي لمنافذ مدينة مصراتة البحرية والجوية.

وأفادت القيادة، في تصريحات للواء أحمد المسماري، أن الشحنات تم تخزينها في الكلية الجوية ومواقع أخرى بينها مواقع مدنية غير ملائمة لتخزين المعدات الخطرة، منها شركات تجارية قرب المناطق السكنية.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • مليشيات السراج العثمانية تطلب الدعم من سلطان الدعارة والشعب الليبى يطلب من الجيش الوطنى دعك المليشيات العثمانية وقد استجاب لارادة الشعب السحق الدعك اهو اعطوا قنونو خازوقوه .الليلة الكبيرة ياعم والغارات كثيرة

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  • واضح ان سلاح الجو الليبى اكثر فاعالية على مليشيات مصراطة العثمانية من ضربات الجيش السورى على مليشيات ادلب العثمانية والتى تسبب فى نزوح 50 الف من سكان ادلب تركيا حسب كلام اردوغان فاستعد لاستقبال مثلهم من المصاريت

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