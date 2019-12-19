حزبان تونسيان يطالبان قيس سعيد برفض اتفاقيتي تركيا والوفاق

اعتبر حزبان سياسيان تونسيان مذكرة التعاون الأمني المبرمة مؤخرا بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، احتلالا لليبيا، مطالبين حكومة بلدهما برفضها.

ووفقا لـ “آر تي” قال “التيار الشعبي” التونسي، في بيان الأربعاء، إن الاتفاقية الأمنية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق تضر بالأمن القومي لليبيا وكل دول المنطقة”، مطالبا الرئيس التونسي قيس سعيد برفضها وإدانة “التصرف التركي الذي استثمر في الأزمة الليبية دون مراعاة لمصالح دول الجوار بما فيه تونس”.

في نفس السياق، أصدرت “حركة الشعب” الليبية بيانا مماثلا وصفت فيه المذكرة بأنها “احتلال لليبيا واعتداء على شعبها العربي”، وحذرت من خطورة التواجد العسكري التركي عند حدود تونس الجنوبية البرية والبحرية والجوية، معربة عن استغرابها إزاء “سكوت الجهات الرسمية” و”عدم تصديها” لـ”الخطر المباشر” من قبل حكومة الوفاق الليبية وتركيا.

كان مجلس وزراء حكومة الوفاق، قد عقد اجتماعا استثنائيا اليوم الخميس في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور النائبين أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد ، أحمد حمزة، الوزراء، وأمراء المناطق العسكرية، استعرض فيه مستجدات الأوضاع محليا ودوليا.

ووافق المجلس بالإجماع خلال الجلسة على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي .