بركان الغضب: القاطرة “إيراسا” ستكون هدفا مشروعا لنا حال استعمالها في مهام حربية

اتهم آمر المحور القتالي البحري بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق رضا عيسى، اليوم الخميس، الجيش الليبي بالسيطرة على القاطرة البحرية “إيراسا” لاستعمالها في مهام قتالية.

وبحسب منشور عبر الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب على موقع التواصل “فيس بوك”، قال عيسى: “حفتر أمر العاملين بميناء درنة تسليم القاطرة “إيراسا” لتزويدها بمعدات عسكرية في مخالفة للقوانين المحلية والدولية” وتابع: “القاطرة ستكون هدفا مشروعا للقوات البحرية بحكومة الوفاق في حال استعمالها في مهام حربية، والمحور البحري مجهز بقوات قتالية لحماية الساحل ومجابهة أي اعتداء من جهة البحر” وأكمل: “قادرون على القضاء على من تبقى منهم بحرا وقواتنا تواصل دورياتها للتعامل مع أي تحرك أو هدف معاد”

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