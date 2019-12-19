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بركان الغضب: القاطرة “إيراسا” ستكون هدفا مشروعا لنا حال استعمالها في مهام حربية

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اتهم آمر المحور القتالي البحري بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق رضا عيسى، اليوم الخميس، الجيش الليبي بالسيطرة على القاطرة البحرية “إيراسا” لاستعمالها في مهام قتالية.

وبحسب منشور عبر الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب على موقع التواصل “فيس بوك”، قال عيسى: “حفتر أمر العاملين بميناء درنة تسليم القاطرة “إيراسا” لتزويدها بمعدات عسكرية في مخالفة للقوانين المحلية والدولية”

وتابع: “القاطرة ستكون هدفا مشروعا للقوات البحرية بحكومة الوفاق في حال استعمالها في مهام حربية، والمحور البحري مجهز بقوات قتالية لحماية الساحل ومجابهة أي اعتداء من جهة البحر”

وأكمل: “قادرون على القضاء على من تبقى منهم بحرا وقواتنا تواصل دورياتها للتعامل مع أي تحرك أو هدف معاد”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • بركان الكذب شر خلق الله من يستغيث بالمحتل التركى دليل على انه ذليل وضعيف فلا تنسى ياحمار ان فوق راسك سلاح جو جبار شن غارات مكثفة على مصراطة وقادرة على اغراقكم فى البحر لتكون طعاما للحيتان بخلاف غواصات مصرية تقصف على بعد 130 كم اى تدمركم من بعيد وبسهولة اتفوا عليك خاين وعميل

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    • نحن الآن على بداية حرب أهلية شرسه في ليبيا حرب ممكن تحرق الاخضر اليابس وتنهي كل السته مليون ساكنين هذه الارض ولا أحد يستطيع تكهن او تحديد نهايتها وستدخل عليها دول كبرى والخاسر هو الشعب الليبي بأكمله بعد إختراق النفط لو نبدا في التفكير في التعايش السلمي ونبذ خطاب الفتنه في هذا الوقت بالذات قد يكون أحسن حتى نصل إلى مؤتمر التقسيم أو مؤتمر برلين ومنها كل طرف يمشي حاله من غير اقتتال وحرب.

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