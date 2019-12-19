البعثة الأممية: نأسف لتنامي التدخل الخارجي في ليبيا

‏أعربت البعثة الأممية عن أسفها للتطورات الأخيرة وللتصعيد العسكري المتفاقم، والتدخل الخارجي المتنامي في ليبيا، إضافة إلى تبادل التخوين بين الأطراف وتعريض وحدة ليبيا للخطر.

وفي بيان نشرته البعثة، مساء الخميس، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أكدت البعثة حتمية الحل السياسي، مضيفة أنها ماضية قدما في مسعاها الحثيث لترميم الموقف الدولي المتصدع من ليبيا، ولحث الليبيين للعودة لطاولة التفاوض في سبيل حقن الدماء ووقف التقاتل، وكبح التدخل الخارجي، ووقف إنزال المزيد من النوائب بالمدنيين.