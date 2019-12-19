مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يعلن نتائج فحص عينات التسمم في بني وليد

أعلن مركز الرقابة على الأدوية والأغذية، الخميس، نتائج فحص العينات التي قام فريق من المركز يوم 3 ديسمبر الجاري بسحبها من الحالات التي تعرضت للتسمم في بني وليد وبعض المطاعم والسلخانة الخاصة بالدواجن بالمدينة، والمواد المستخدمة في الطهي وإعداد الوجبات لمعرفة الأسباب الحقيقية للتسمم.

وقال المركز في بيان بالخصوص إنه «استنادًا إلى نتائج المختبرات العلمية فإن سبب التسمم يرجع إلى عينة المايونيز، حيث ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات الخاصة بالحدود الميكروبيولوجية المعمول بها بدولة ليبيا رقم المواصفة 1556/1999 وذلك لارتفاع عدد (الخمائر، إيشيريشيا كولاي)»، مرجعًا السبب لتعرض هذه المواد لأحد مصاد التلوث.

وأكد مركز الرقابة على الأغذية في البيان أن العينات أُجرى فحصها في عدة مختبرات في كل من طرابلس ومصراتة، وأُجريت عليها التحاليل الواجبة لتأكيد ومطابقة النتائج.

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كان مستشفى بني وليد العام وعدد من المصحات الخاصة أعلنت مطلع الشهر الجاري استقبال عشرات الحالات المصابة بالتسمم نتيجة تناولهم وجبة دجاج من أحد المطاعم في المدينة، كما قرر المجلس البلدي تشكيل لجنة لمتابعة الواقعة.



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