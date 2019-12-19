بولعمدة : قبائل المرابطين و الأشراف تدعم عملية تحرير طرابلس وتقدم الجيش

أكد المنسق العام لرابطة شباب قبائل الأشرف والمرابطين ” يوسف بولعمدة الحبوني، دعمهم لعمليات الجيش الليبي من أجل تحرير العاصمة طرابلس.

بولعمدة، وفى تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، قال، إن القوات المسلحة تتكون من أبناء ليبيا جميعا من الشرق والغرب والجنوب، مشيرا إلى أن الادعاءات حول تبعية القوات المتقدمة نحو العاصمة لمنطقة معينة عارية عن الصحة .

وأضاف أن قبائل الأشراف و المرابطين تجدد دعمها للجيش الليبي في حربه على الإرهاب، وبناء دولة القانون والمؤسسات التي ينشدها كل الليبيين .

هذا وشهدت ساحات و ميادين مدن ليبيا مساء الخميس خروج متظاهرين رافضين لاتفاقية الوفاق مع تركيا، وداعمين تقدم الجيش الليبي غرب البلاد لتحرير العاصمة طرابلس .