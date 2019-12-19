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بعد “ثوار طرابلس”..عسكري من مصراتة يهاجم كارة ويصفه بـ” الدعي الزنديق”

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

بعد أن شن أحد الضباط فيما يعرف بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني العقيد فرج مصطفى اخليل هجومًا على مليشيا  ثوار طرابلس، واصفًا إياها بأنها هي سبب ما يعانونه اليوم من “مآسي”.

أعلن اخليل هجومًا على آمر قوة الردع الخاصة عبد الرؤوف كارة والذي وصفه بأنه الابن البار للتيار المدخلي الذي يتبع الاستخبارات السعودية ردًا على دعوة كارة كل أطراف الصراع الليبي من كافة المدن والقبائل إلى الجلوس على طاولة واحدة، لكي تخرج ليبيا من نفقها المظلم.

وقال العقيد فرج :”تابعنا تصريحات المدعو عبد الرؤوف كاره الابن البار للتيار المدخلي الذي يتبع الاستخبارات السعودية من ناس حمقى أغبياء الفكر والمنهج والعقيدة وأصبحوا بليبيا مثل حزب الله بلبنان”.

وأضاف :”كلما تحدثنا وقلنا حقائق منذ بداية الأزمة إلى غاية هجوم القوات المسلحة على طرابلس وما كان دور هذا الأفاق الدعي الزنديق إلا أن الكلام لا يروق للبعض وخصوصًا من يقولون أنه ليس وقته بحجة توحيد الصف، لذلك سنكتفي بهذا القدر”.

وكان آمر قوة الردع دعا في تسجيل صوتي كل أطراف الصراع الليبي من كافة المدن والقبائل إلى الجلوس على طاولة واحدة، لكي تخرج ليبيا من نفقها المظلم.

ووجه كارة، ، تابعته “الوطن الليبية”، رسالة لكل الليبين من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، للجلوس على طاولة واحدة للخروج من النفق المظلم، في ظل ترقب العالم والدول العربية للوضع في ليبيا وما سيكون مصيرها في المستقبل.

وطالب كارة بتحكيم العقلاء من كافة المدن الليبية، ووضع حل للأزمة الليبية، قائلا: “أما كلام القوة والتهديد هذا كلام لا يصلح، هذه دماء مسلمين تُزهق ومنازل تُهدم، وليبيا لكل الليبين وأى ليبي يدافع عن طرابلس وعن ليبيا، ونحن نتبع وزارة الداخلية والحكومة الليبية”.

واستنكر آمر قوة الردع، استخدام أسلوب القوة، معتبرًا إياه أسلوب خاطيء، مشددًا على ضرورة حل الأمور بالسياسة والحكمة، والجلوس على طاولة حتى يتم تداول السلطة سلميًا.

وتابع كارة: “أليس منكم رجل رشيد، تعالوا نتحاور ونتفق على نقاط معينة، أما أن تخلقوا شماعة الإخوان والمقاتلة على طرابلس ومعيتيقة والمناطق الثائرة هذا لا يرضي الله ورسوله”.

وأضاف آمر القوة: “طرابلس ليست أرض معركة ولا مسرح جريمة، طرابلس فيها مؤسسات دولة وشركات وسفارات وأطفال ونساء، وستجدون مواجهة شرسة من شباب طرابلس، ولو تريدون جلسة للحوار تفضلوا للحوار”.

واختتم كارة تسجيله بالتأكيد على أن الدولة تبنى على قوانين وأسس، أما الأسلوب الانقلابي والترويع لا يرضي الله، وطرابلس فيها رجال يقاتلوا عليها لآخر قطرة دم.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • هؤلاء يحاربون الجريمة والمخدرات – والسرقة والكفر – انتم مصراتة آلو اليوم ضبط سيارات قادمة في ميناء الجمارك محملة بحبوب الترامادول والمخدرات حتى بناتكم وشبابكم يتعاطون المخدرات – عذبكم الله بأبنائكم واموال الحرام في الدنيا وفي الآخرة مصيركم الى النار باْذن الله .

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  • مشاكلكم يا اخليل انت وكاره قعمزوا حلوها على الطاولة
    اما الجيش الليبي فسيقلبها عليكم
    اخليل + كاره = قياديين في مليشيات متناحرة لا تمثل طرابلس ولا تمثل الليبيين بتاتا

    رد

  • يافرج الا تنظر لنفسك فى المرآة بغض النظر عن وجهك الشيطانى القبيح وبعد ان تقول لمن يظهر امامك فى المرآة اتفووووووه عليك حمار .قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق

    رد

  • بغض النظر عن المريض اخليل
    شوفو الشيخ عبدالرؤوف شني يقول؟
    حلوة منك التزقزيقة يا عبدالرؤوف
    حتى انت طلعت مناور سياسي؟؟
    على اساس ان الحرب هيا جت هكي ما فيش قبلها حوارات مهدورة واتفاقيات مخروقة ، وحكومة تمثل الشعب الليبي باختيار الشعب الليبي خرجتم عليها..
    وبعدين شكون قالك أن الجيش جاي لطرابلس ومداير شماعة باش يحررها من المقاتلة والاخوان بس!!
    لا يا حبيبي
    الجيش جاي للخوان والمقاتلة والمليشيات
    يعني بحسبة سريعة هكي:
    انت من ضمن افراد المليشيات
    وما تعملش فيها أحول ، يا عيل
    زيك زي الباقيين ..
    انت هدف مشروع وطرف مقصود ولست حياديا أو محضر صلح ولا خير فيك
    وأكبر دليل على ما أقول:
    المواجهة متاعك يا مليشياوي

    رد

  • لماذا يا اخليل؟
    لماذا يكرهون الشيخ ربيع بن هادي المدخلي؟ ويسمون السلفيين مداخلة؟
    لأنه قال عن السراج (عميل) منذ دخول السراج طرابلس
    انسخ الرابط وألصقه في صفحة أخرى واستمع:
    .youtube.com/watch?v=c5OKt-bshkk

    رد