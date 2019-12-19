السراج يوجه رسائل إلى رؤساء خمس دول لتفعيل اتفاقات التعاون الأمني

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الخميس، رسائل إلى رؤساء خمس دول هي: الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر وتركيا، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

ووفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فإن السراج طالب في رسائله «هذه الدول الصديقة بتفعيل اتفاقات التعاون الأمني، والبناء عليها لصد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة؛ حفاظًا على السلم الاجتماعي، ومن أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا».

ودعا السراج في رسائله أيضًا الدول الخمس «إلى التعاون والتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني في مكافحة المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيما (داعش) و(القاعدة) اللذان هيأ لهما العدوان الفرصة والمناخ الملائمين للعودة إلى ليبيا، حيث ازداد نشاطهما منذ وقوعه».

وشدد رئيس المجلس الرئاسي كذلك على ضرورة «تكثيف التعاون في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة والمتاجرين بالبشر». وذلك بعد موافقة مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني خلال اجتماع استثنائي عقده ظهر الخميس، بالاجماع على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي.

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