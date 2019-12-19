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السراج يوجه رسائل إلى رؤساء خمس دول لتفعيل اتفاقات التعاون الأمني

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الخميس، رسائل إلى رؤساء خمس دول هي: الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر وتركيا، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

ووفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فإن السراج طالب في رسائله «هذه الدول الصديقة بتفعيل اتفاقات التعاون الأمني، والبناء عليها لصد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة؛ حفاظًا على السلم الاجتماعي، ومن أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا».

ودعا السراج في رسائله أيضًا الدول الخمس «إلى التعاون والتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني في مكافحة المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيما (داعش) و(القاعدة) اللذان هيأ لهما العدوان الفرصة والمناخ الملائمين للعودة إلى ليبيا، حيث ازداد نشاطهما منذ وقوعه».

وشدد رئيس المجلس الرئاسي كذلك على ضرورة «تكثيف التعاون في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة والمتاجرين بالبشر». وذلك بعد موافقة مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني خلال اجتماع استثنائي عقده ظهر الخميس، بالاجماع على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • استجدي يا سراج ..
    والهث وراء اسيادك الذين عينوك رئيسا شرعيا لشعب لم يختارك.
    النتيجة واضحة:
    انت تعبان لانك اتيت متسلقا عبر الميازيب ولم تأتي من الباب الشرعي
    لو كنت شرعيا عندهم لما تأخروا لحظة عن قصف كل تلك الأرتال في لحظة
    لكنهم لا يريدون تحمل طائل المسؤلية
    فالجريمة مسبوكة في ظلام طرح الاحمال الحالك
    وبالسيولة المفقودة في المصارف
    فكانت النتيجة كما قلت لك..
    تنصلوا منها ، وتلطخت أنت..
    هي لحظات ،عشها يا مغفل ..
    ستنتهي كما بدأت..

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  • Meskeen the diseased Turkish doggy is asking for some help from the super powers
    Here’s some Turkish bones for you little weasel, fitch, fitch doggy
    This request was prompted by the savage MIT Intelligence agency or his masters & to be used as a disguise for the Turkish assistance which has miserably failed and being destroyed by the True Libyan Falcnons
    Are you DONE and the good people of Tripoli will deep fry your non-existent soul while they are making SFENZ for the great Libyan Falcons
    Hence, the whole world now hates you and only being liked by the diseased Turks and the Jahlee of Qatar
    More bones, fitch, fitch doggy

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  • ياحمار الاتحاد الاوربى اعلن انك ناقص شرعية ولم تحصل على ثقة مجلس النواب وان مدتك انتهت انت غبى لا تفهم وبالتالى فانك مغتصب للسلطة وما بنى على باطل فهو باطل وكونك تفعل نفسك ليفعل بك اردوغان قلة ادب فاستحى على دمك واستخبى فى اى خرابة

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  • السراج عميل محكوم من الاخوان و الاتراك الذى هدفهم الاستحواض عن خيرات الشعب الليبى فالى جهنم الحمراء يا عميل انت ومن معك من الاتراك والاخوان

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