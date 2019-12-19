وصول أجهزة طبية متطورة لمركز سبها الطبي

أعلن مركز سبها الطبي وصول جهازين “سيتي سكان” مطورة وعدد منظارين استكشاف لقسم العمليات بالمركز مُقدّمة من لجنة الأزمة بالحكومة المؤقتة ووزارة الصحة.

وأشار المركز، أنه قد دشن منظومة “الستي سكان” منذ عدة أشهر، وقد استفاد عدد كبير من سكان المنطقة من هذه المنظومة، مضيفا أن هذه الأجهزة سيكون لها دور كبير في تطوير منظومة الفحوصات الطبية بالمنطقة، وتخفيف الضغط على المنظومة الحالية.

وأوضح مركز سبها الطبي، أنه اسلتم عدد 2 جهاز تصوير بالموجات الفوق الصوتية(التلفزيون)، مقدّمة من لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية والتابعة للحكومة المؤقتة.

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