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«الرئاسي»: طيران أجنبي داعم لحفتر قصف مصراتة ونتج عنه إصابة مدنيين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان، الجمعة، «القصف الجوي الغادر» الذي استهدف مدينة مصراتة الخميس «ونتج عنه إصابة عدد من المدنيين»، مشيرا إلى أن القصف «قام به طيران أجنبي داعم» للقائد العام الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

واعتبر المجلس الرئاسي في بيان أن «توسيع دائرة العدوان ليشمل مصراتة هو دليل ضعف، ويعبر عن يأس وتخبط، ويأتي كرد فعل على عجز الميليشيات المعتدية عن تحقيق أي تقدم على الأرض، وفشل ما» أعلنه المشير حفتر قبل أيام «بساعة الحسم لدخول طرابلس».

وقال المجلس الرئاسي «إن هذه الاعتداءات الإرهابية لن تؤثر في عزمنا على دحر المعتدي في ساحات المواجهة، والقضاء على أوهامه بإعادة الحكم الشمولي والتحكم في رقاب الليبيين»، مؤكدا ثقته «في هزيمة العدو وسيفشل مشروع المتمرد الخارج على الشرعية وتبوء رهانات داعميه بالخسران أمام شجاعة الجيش الليبي والقوات المساندة وإرادة الليبين».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • ضرب مصراطة دليل قوة ياحمار لانها طرف فى العدوان على الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب اما انتم فلم تحصلوا على الشرعية من مجلس النواب كما اعترف الاتحاد الاوربى اخيرا والدليل على غباوتكم وكذبكم الساذج فلدينا تسجيلات مصورة صوت وصورة للسراج وسيالة وباشااغا يقولوا فيها ان المشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الوطنى بقرار من مجلس النواب فاى تمرد ياحمار لمن ينفذ ارادة نواب الشعب الستم انتم المتمردون بعد انتهاء عمل الصخيرات وعدم نيل ثقة البرلمان وغياب التوافق باستقالة نواب رئيس المجلس الرئاسى وبعتم ليبيا للمختل العقلى اردوغان اما عن المدنيين فان وضع مخازن الذخيرة وسط المدنيين مجرد فان انفجارها لاى سبب سيدمر مناطق مدنية وانتم تتحملوا نتيجة جريمتكم

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