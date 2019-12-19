اصابة مدنيين بشظايا القصف الجوي في مصراتة ومطالبات بإبعاد مخازن السلاح عن المدنيين

أعلن مستشفى مصراتة الطبي عن حصيلة أولية لعدد المصابين جراء شظايا القصف الجوي الذي استهدف مواقع في مصراتة.

وأوضح مستشفى مصراتة أن أربعة مدنيين أصيبوا بشظايا جراء القصف الجوي الذي نفذته مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني استهدفت مواقع تخزين ذخيرة في أحياء سكنية منذ الساعات المتاخرة ليوم الخميس ونجمت عنها إنفجارات عنيفة.

وطالب مستشفى مصراتة المجلس الرئاسي بإبعاد مخازن السلاح والذخائر عن السكان.

وشنت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني ضربات جوية استهدفت مواقع في مدينة مصراتة وبلغ عدد الضربات الليلة 17 ضربة وفقا لمصادر اعلامية.

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