الجراري : يطالب رجال الأعمال بدعم الجيش الليبي

أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة “إبراهيم الجرارى “وقوف أعضاء ومنتسبى الغرفة ورجال الأعمال ودعمهم للجيش الليبي، ووضع كل الإمكانيات تحت تصرف القيادة العامة للجيش الوطنى لتحرير كامل التراب الليبى وفك أسر العاصمة من العصابات الإرهابية، وعودتها إلى حضن الوطن .

وحذر الجرارى القطاعين العام والخاص بالمنطقة الغربية، من المساس والتطاول على مصر الشقيقة وقيادتها، مضيفا: “وإلا سنضطر إلى منع عبور جميع البضائع إلى المنطقة الغربية عبر منفذ السلوم امساعد البرى”