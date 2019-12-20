اخبار ليبيا الان

السراج يطالب أمريكا وبريطانيا وإيطاليا والجزائر وتركيا بصدّ “العدوان”

تم النشر منذُ 44 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الدول الخمس، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، لصد “العدوان” الذي تتعرض له طرابلس.

وجاء طلب الرئاسي، خلال رسالة وجهها فائز السراج، إلى الرؤساء الخمس، والتي شملت دعوة هذه الدول إلى التعاون والتنسيق مع حكومة الوفاق في مكافحة المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش والقاعدة.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي، في رسالته إلى تكثيف التعاون في مواجهة الهجرة غير القانونية، ومكافحة الجريمة المنظمة والمتاجرين بالبشر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • .ياحمار مخطط تركى العالم كله يدعم الجيش الوطنى الذى نال ثقة نواب الشعب لدعك الخوان شر خلق الله وينتظر الجميع تحرير طرابلس لحضور الفرح

    رد