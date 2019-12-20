السراج يطالب أمريكا وبريطانيا وإيطاليا والجزائر وتركيا بصدّ “العدوان”

طالب رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الدول الخمس، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، لصد “العدوان” الذي تتعرض له طرابلس.

وجاء طلب الرئاسي، خلال رسالة وجهها فائز السراج، إلى الرؤساء الخمس، والتي شملت دعوة هذه الدول إلى التعاون والتنسيق مع حكومة الوفاق في مكافحة المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش والقاعدة.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي، في رسالته إلى تكثيف التعاون في مواجهة الهجرة غير القانونية، ومكافحة الجريمة المنظمة والمتاجرين بالبشر.

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