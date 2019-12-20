حلول عملية لمشكلة المياه في بلدية الكفرة‎

تتواصل ببلدية الكفرة اعمال ربط امدادات المياه بعددا من الاحياء السكنية التي تحتاج لمياه الشرب استكمالا لخطة المجلس التسييري للبلدية في حل مشكلة نقص المياه في المدينة وضواحيها …

وقال المكتب الاعلامي بانه تم البدء فعليا في المرحلة الأولى من خطة معالجة المشكلة في حي “غيث” وحي ” علي ” بالجوف الغربي وتشمل ربطها ببئر “البراعم ” بينما ستكون المرحلة الثانية الربط ببئر قرية بوليفة وتنتهي المرحلة الثالثة بحفر بئر في حي غيث .

وفي هذا الإطار قام يوم امس الاربعاء عضو المجلس ” مسعود عبدالله ” ووكيل الديوان مهندس .” سعد عبدالرسول ” بزيارة تفقدية لأعمال الحفر الجارية ومد الخطوط في هذا المشروع .