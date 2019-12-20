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حلول عملية لمشكلة المياه في بلدية الكفرة‎

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تتواصل ببلدية الكفرة اعمال ربط امدادات المياه بعددا من الاحياء  السكنية التي  تحتاج لمياه الشرب استكمالا لخطة المجلس التسييري للبلدية  في حل مشكلة نقص المياه في المدينة وضواحيها …

 

وقال المكتب الاعلامي  بانه تم البدء فعليا في المرحلة الأولى من خطة معالجة المشكلة في حي “غيث” وحي ” علي ” بالجوف الغربي وتشمل ربطها ببئر “البراعم ” بينما ستكون المرحلة الثانية الربط ببئر قرية بوليفة وتنتهي المرحلة الثالثة بحفر بئر في حي غيث .

وفي هذا الإطار قام يوم امس الاربعاء عضو المجلس ” مسعود عبدالله ” ووكيل الديوان مهندس .” سعد عبدالرسول ” بزيارة تفقدية لأعمال الحفر الجارية  ومد الخطوط في هذا المشروع .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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