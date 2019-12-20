تلاميذ مدرسة غزوة الخندق بغريان يقومون بزيارة لمنطقة سمنو

قام تلاميذ وإدارة مدرسة غزوة الخندق للتعليم الاساسي بمدينة غريان اليوم بزيارة لمدرسة سمنو الابتدائية بمنطقة سمنو ببلدية وادي البوانيس في إطار التعارف وتبادل الزيارات بين المؤسسات التعليمية في مختلف المناطق الليبية .

وقدم التلاميذ الذين كان في أستقبالهم مراقب تعليم البوانيس وإدارة مدرسة سمنو وعدد من أولياء أمور التلاميذ العديد من الفقرات الغنائية والفنية تحاكي الواقع الذي يمر به قطاع التعليم بمختلف المؤسسات التعليمية على مستوى ليبيا .

يشار الي أن مدرستى سمنو الابتدائية وغزوة الخندق لهما مشاركات في العديد من المهرجانات على مستوى المنطقة الجنوبية والغربية .