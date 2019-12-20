شباب قبيلة الجوازي يرفضون اتفاقية السراج مع اردوغان

علن شباب قبيله الجوازي بالمكتب الاجتماعي للمنظمة العامه لشباب ليبيا رفضهم القاطع للاتفاقيه التي ابرمتها حكومه الوفاق المرفوضه على كل الاصعدة شعبيا وتشريعيا .

وقال بيان لشباب الجوزاي اصدروه امس الخميس في بنغازي بان هذه الاتفاقيه باطله مع احفاد العثمانيين الذين ارتكبوا ابشع المجازر بحق الشعوب من العرب وارمن وغيرهم مطالبين بالاعتراف الدولي بالمذابح التي ارتكبتها الدوله العثمانيه بحق ابناء قبيله الجوازي ومشائخها وكافه قبائل الشعب الليبي التي تم تهجيرها والتنكيل بها فترة الحكم العثماني.

واكد شباب قبيلة الجوازي جاهزيتهم التامه علي مستوي المنطقه الغربيه للرد علي اي اعتداء عثماني تركي علي ليبيا وانضمامهم الكامل مع القوات المسلحه العربيه الليبيه ونعتبر التهديدات التركيه تجذير لسلطه الارهاب العثماني ودكتاوريته وفضاعه جرائمه مشددين على حرصهم التام علي وحده النسيج الاجتماعي الليبي ووحدة التراب الليبي وتماسك نسيجه الاجتماعي.