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المسماري: استهداف مصراتة بشكل مكثف بعد 3 أيام

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري شن سلاح الجو غارات جوية على «مواقع تستخدم لتخزين الأسلحة في مدينة مصراتة».

وقال المسماري، في بيان نشرته صباح اليوم الجمعة، «إن استهداف مصراتة سيتواصل يوميا دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق… إذا لم تسحب مصراتة (مليشياتها) من طرابلس وسرت خلال 3 أيام بحد أقصي تنتهي مدتها الساعة 12 مساء يوم الأحد المقبل».

وأكد أنه بعد انتهاء مهلة الأيام الثلاثة ستحتفظ القيادة العامة بـ«حق استهداف أي معدات جديدة يتم نقلها لمصراتة وتخزينها فيها».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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