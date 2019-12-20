ليبيا.. مصادر عسكرية تؤكد وجود مرتزقة أتراك في صفوف قوات الوفاق

كشفت مصادر عسكرية ليبية لوكالة “سبوتنك” الروسية، اليوم الجمعة، أن هناك فرق اقتحام وقناصة أتراك يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق في محور خلة الفرجان بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقالت المصادر: “لقد رأينا جنود أتراك يقاتلون على الأرض في محور خلة الفرجان بطرابلس في صفوف القوات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق ونراهم بأعيننا”، مؤكدة أن “الجنود هم عبارة عن قناصة وفرق اقتحام اتراك”.

وأضافت: “الوفاق والمرتزقة الذين معهم كل يوم في تراجع إلى الوراء أمام مدفعيات قواتنا المسلحة، فيما يسيطر الجيش الوطني الليبي والوحدات العسكرية كل يوم على أماكن جديدة ولكن تقدم قواتنا بطئ لكن دائم”.