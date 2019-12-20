الجيش الليبي يمهل مقاتلي مصراتة 3 أيام للخروج من طرابلس وسرت

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، إنه يمهل مصراتة 3 أيام لسحب مقاتليها من طرابلس وسرت، وذلك في إطار معركة تحرير قلب الطرابلس التي أعلنها قائد الجيش، المشير خليفة حفتر قبل أيام، مؤكدا قصفه مخازن أسلحة تركية.

وقال الجيش الليبي في بيان إنه يوجه “رسالة جديدة لحكماء وعقلاء مصراتة بأن يقدموا مصلحة مدينتهم وأمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين الذين يقودونها للدمار والقتل والتطرف والإرهاب”. وحث الجيش “الحكماء في مصراته على أن يدعوا أبناءهم الذين يقاتلون في صفوف قوات حكومة الوفاق المزعوم لترك السلاح ومغادرة جبهات القتال في طرابلس وسرت فورا ودون تأخير”.