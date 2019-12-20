ستشهد غارات مكثفة..القيادة العامة تمنح مصراتة 3 أيام لسحب قواتها من طرابلس وسرت

أخبار ليبيا24

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن استهداف مقاتلات سلاح الجو الليبي لمدينة مصراتة سوف يتواصل يومياً دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل نهارًا وليلاً إذا لم تسحب قواتها من طرابلس وسرت خلال 3 أيام بحد أقصى تنتهي مدتها الساعة 12 مساء يوم الأحد.

وأضافت القيادة العامة في بيان لها أنه في حال ما تمت تلك الانسحابات فإن سلاح الجو العربي الليبي الذي رفع قدراته عدداً ونوعاً في شرق وغرب وجنوب البلاد يعلن ومن باب قوة إنه لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس وسرت إلى مصراتة لمدة 3 أيام فقط لا أكثر مع الاحتفاظ بحق استهداف أي معدات جديدة يتم نقلها لمصراتة وتخزينها فيها.

وأوضحت أن المحاولات اليائسة التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في اللحظات الأخيرة المتمثلة في طلبه رسميًا وعلنيًا من تركيا تقديم الدعم اللوجستي والفني العسكري ما هي إلا محاولة تعلق الغريق بالقشة.

وأعلنت القيادة العامة أن مقاتلات سلاح الجو الليبي نفذت عملية استهداف نوعية بعدة غارات جوية على مواقع عسكرية في مصراتة تم استخدامها لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التركية.

وأكدت القيادة أنه نتج عن عملية الاستهداف تدمير كامل قدرات العدو في عدة مواقع عسكرية في مصراتة، ونتج عنها انفجارات متتالية دلت على حجم المخزون العسكري التركي فيها وقد عادت المقاتلات لقواعدها سالمة.

ووجهت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية رسالة جديدة لحكماء وعقلاء مصراتة بأن يقدموا مصلحة مدينتهم وأمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين الذين يقودونها للدمار والقتل والتطرف والإرهاب.

وشددت القيادة على حكماء وعقلاء مصراتة أن يدعوا أبنائهم الذين يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق لترك السلاح ومغادرة جبهات القتال في طرابلس وسرت فوراً ودون تأخير، فلقد تم الزُج بهم في قتال لا طائل منه.

وأفادت القيادة أن هذه الغارات حرصاً منها على استمرارها في حماية سيادة وأمن ليبيا من التدخل التركي ورداً على إعلان حكومة الوفاق طلب الدعم اللوجستي والفني من تركيا.

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