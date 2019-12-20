الثني يبحث احتياجات الجبل الغربي مع وفد الأمازيغ

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مع وفد من مكون الأمازيغ عددا من القضايا الخدمية المتعلقة بمنطقة الجبل الغربي.

وأكد الوفد خلال لقائه بالثني على دعمه للقيادة العامة للجيش الوطني والحكومة المؤقتة ووقوفه إلى جانب الشرعية من أجل تحرير البلاد من الجماعات الإرهابية والإجرامية حسبما ورد بالمكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة.

واطلع الثني على احتياجات المنطقة، داعيا إلى تشكيل مجلس تسييري للبلدية وفق التوافق الاجتماعي للمنطقة، كما أصدر تعليماته بتوفير السلع التموينية والوقود.

وخلص الاجتماع إلى إعداد الدراسات والتقديرات لمعالجة المختنقات وفق الأولويات في مجال حفر الآبار وصيانة الطرق العامة وتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية وفق القوائم والكشوفات التي ستحال للحكومة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية