مصدر عسكري: جنود أتراك يقاتلون إلى جانب الوفاق

قال مصدر عسكري ليبي تابع للجيش الوطني إن هناك فرق اقتحام وقناصة أتراك يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق في محور خلة الفرجان بالعاصمة طرابلس.

و أضاف المصدر العسكري الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لوكالة سبوتينك الروسية أن الجنود الأتراك تمت رؤيتهم على الأرض في محور خلة الفرجان وهم يقاتلون في صفوف المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق مؤكدا بأنهم مجموعة من القناصة وفرق الاقتحام.

يشار إلى أن مجلس وزراء حكومة الوفاق، قررخلال اجتماع استثنائي يوم الخميس في طرابلس، بالإجماع تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري مع تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي، وعقد الاجتماع برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور الأعضاء في المجلس أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، ومحمد عماري زايد، وأحمد حمزة، إضافة إلى وزراء حكومة الوفاق، وآمري المناطق العسكرية.

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