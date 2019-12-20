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أمر الله إيشلر: تركيا جاهزة لإرسال جنود إلى ليبيا

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر إن تركيا ليست مع الحل العسكري للأزمة الليبية ويجب حل الأزمة سياسيا عن طريق الحوار.

و أضاف إيشلر خلال كلمة له في إحدى المنتديات الحوارية أن أنقرة أعلنت تقديمها الدعم لحكومة الوفاق من أجل ضمان استمرار الديمقراطية في ليبيا ومنع عودة الأزمة العسكرية وأنها جاهزة لإرسال جنود لها إلى ليبيا متى ما طُلب منها ذلك، وذلك لتقديم الدعم والمساعدة على تشكيل المؤسسات مشيرا إلى أن الأطراف التي تدعم الجيش الوطني لا تريد تأسيس نظام سياسي ديمقراطي وأجواء ثقة في ليبيا.

وفي سياق تطورات الأوضاع في ليبيا وتنامي التدخلات الأجنبية عبر الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش” عن رفضه الصريح للتدخلات الأجنبية في ليبيا مؤكدا بأنه من غير المقبول قيام دول بالانتهاك العلني وتحدي قرارات الشرعية الدولية لحظر السلاح إلى ليبيا، موضحا أنها تحولت إلى ورم يزعزع المنطقة بأسرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • ونحن جاهزون لدفنهم فى الصحراء وحسب الشريعة الاسلامية المهم ان الجبان اردوغان ينفذ كلامه بدل الجعجعة الفارغة وكما اسقطنا طائراته الورقية ومدرعاته حولناها لمقابر جماعية سندفنمكم فى ليبيا الى الابد

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