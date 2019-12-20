أمر الله إيشلر: تركيا جاهزة لإرسال جنود إلى ليبيا

قال المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر إن تركيا ليست مع الحل العسكري للأزمة الليبية ويجب حل الأزمة سياسيا عن طريق الحوار.

و أضاف إيشلر خلال كلمة له في إحدى المنتديات الحوارية أن أنقرة أعلنت تقديمها الدعم لحكومة الوفاق من أجل ضمان استمرار الديمقراطية في ليبيا ومنع عودة الأزمة العسكرية وأنها جاهزة لإرسال جنود لها إلى ليبيا متى ما طُلب منها ذلك، وذلك لتقديم الدعم والمساعدة على تشكيل المؤسسات مشيرا إلى أن الأطراف التي تدعم الجيش الوطني لا تريد تأسيس نظام سياسي ديمقراطي وأجواء ثقة في ليبيا.

وفي سياق تطورات الأوضاع في ليبيا وتنامي التدخلات الأجنبية عبر الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش” عن رفضه الصريح للتدخلات الأجنبية في ليبيا مؤكدا بأنه من غير المقبول قيام دول بالانتهاك العلني وتحدي قرارات الشرعية الدولية لحظر السلاح إلى ليبيا، موضحا أنها تحولت إلى ورم يزعزع المنطقة بأسرها.

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