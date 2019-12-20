اخبار ليبيا الان

“طبي مصراتة” يستقبل 6 جرحى

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق أن قسم الحوادث والطوارئ بمركز مصراتة الطبي استقبل ست حالات مصابة جراء القصف الجوي الذي استهدف المدينة.

وأشار المركز إلى أن حالتين منها تم استقبالهما بقسم الطوارئ، فيما أجريت عملية طارئة لحالة واحدة، أما بقية المصابين الثلاثة فإصاباتهم طفيفة حيث تلقوا الإسعافات اللازمة وغادروا القسم.

وكانت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني، شنت مساء الخميس، عدة غارات على أهداف عسكرية في مدينة مصراتة، وأشارت مصادر إلى أن ‏الضربات الجوية استهدفت مقار ومخازن مجموعات مسلحة في ‎مصراتة توزعت بين منطقة الغيران والسكت وطمينة، مؤكدة أن إحدى الغارات استهدفت معسكر الدفاع الجوي بالمدينة، وتستهدف مقاتلات الجيش الوطني بشكل متكرر المواقع العسكرية في مصراتة، كان آخرها الأحد الماضي، حيث قصفت القاعدة الجوية في المدينة ونقاط أخرى لتشكيلات مسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك