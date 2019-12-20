“طبي مصراتة” يستقبل 6 جرحى

أكد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق أن قسم الحوادث والطوارئ بمركز مصراتة الطبي استقبل ست حالات مصابة جراء القصف الجوي الذي استهدف المدينة.

وأشار المركز إلى أن حالتين منها تم استقبالهما بقسم الطوارئ، فيما أجريت عملية طارئة لحالة واحدة، أما بقية المصابين الثلاثة فإصاباتهم طفيفة حيث تلقوا الإسعافات اللازمة وغادروا القسم.

وكانت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني، شنت مساء الخميس، عدة غارات على أهداف عسكرية في مدينة مصراتة، وأشارت مصادر إلى أن ‏الضربات الجوية استهدفت مقار ومخازن مجموعات مسلحة في ‎مصراتة توزعت بين منطقة الغيران والسكت وطمينة، مؤكدة أن إحدى الغارات استهدفت معسكر الدفاع الجوي بالمدينة، وتستهدف مقاتلات الجيش الوطني بشكل متكرر المواقع العسكرية في مصراتة، كان آخرها الأحد الماضي، حيث قصفت القاعدة الجوية في المدينة ونقاط أخرى لتشكيلات مسلحة.

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