الارصاد: ملخص لحالة الطقس لثلاثة أيام وأمطار مرتقبة هذا الاسبوع

أوضح المركز الوطني للارصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية السائدة والمتوقعة والصادرة اليوم الجمعة الموافق20/12/2019م.

وتوقع المركز في النشرة الجوية الصادرة عنه، أن تقع أغلب مناطق ليبيا تحت تأثير مرتفع جوي ينتج عنه إستقرار في حالة الطقس هذا اليوم ويوم الغد ، مع إحتمال تكون ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على مناطق الخليج وشمال البطنان.

وبحسب النشرة فتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب المناطق مابين ( 16 – 23 ) مْ .

منخفض وأمطار

ومن المتوقع بحسب النشرة الجوية أن تتأثر مناطق الشمال يوم الأحد بامتداد منخفض جوي ينتج عنه رياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة ، مع تكاثر السحب من مساء يوم الإثنين على بعض مناطق الشمال الشرقي وفرصة سقوط أمطار متفرقة.

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