افتتاح مكتب الجوازات في ودان

افتتح الخميس في ودان ببلدية الجفرة مكتب الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بعد خمس سنوات من إغلاقه وتم الافتتاح بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي والأعيان والحكماء وجمع من المسؤولين بالمؤسسات والجهات الرسمية والأهلية بعد

جهود بذلت من جهات عدة استمرت طوال السنوات الماضية توزعت بين الإجراءات الرسمية والإمكانات المادية والتجهيزات.

كما ساهم أهالي المنطقة في دعم هذه الجهود بالعمل التطوعي والإمكانات المالية للتجهيزات المكتبية من الأثاث وأجهزة الحاسوب وصيانة وإعادة تأهيل المقر.

ومن المقرر أن يشرع المكتب في عمله بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة من الكوادر الإدارية والفنية والأمنية اعتبارا من بداية الأسبوع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية