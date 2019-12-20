اخبار ليبيا الان

افتتاح مكتب الجوازات في ودان

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح الخميس في ودان ببلدية الجفرة مكتب الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بعد خمس سنوات من إغلاقه وتم الافتتاح بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي والأعيان والحكماء وجمع من المسؤولين بالمؤسسات والجهات الرسمية والأهلية بعد

جهود بذلت من جهات عدة استمرت طوال السنوات الماضية توزعت بين الإجراءات الرسمية والإمكانات المادية والتجهيزات.

كما ساهم أهالي المنطقة في دعم هذه الجهود بالعمل التطوعي والإمكانات المالية للتجهيزات المكتبية من الأثاث وأجهزة الحاسوب وصيانة وإعادة تأهيل المقر.

ومن المقرر أن يشرع المكتب في عمله بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة من الكوادر الإدارية والفنية والأمنية اعتبارا من بداية الأسبوع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك