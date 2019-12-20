طقس دافئ على غالبية مناطق ليبيا والحرارة تصل إلى 24 درجة

يسود طقس دافئ نهارا ومستقر على غالبية مناطق ليبيا اليوم الجمعة، فيما تصل درجة الحرارة القصوى إلى 24 درجة على بعض المناطق، حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز إنه من المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الأحد المقبل بامتداد منخفض جوي ينتج عنه رياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة ، مع تكاثر السحب من مساء يوم الإثنين على بعض مناطق الشمال الشرقي وفرصة سقوط أمطار متفرقة.

وهذه توقعات المركز لدرجات الحرارة، اليوم:

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

مع احتمال تكون ضباب خفيف أثناء الليل والصباح الباكر على سرت والمناطق المجاورة لها، بينما الرياح ستكون جنوبية غربية إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا يوم الأحد على بعض المناطق الساحلية، على أن تتراوح الحرارة بين 16 و22 درجة، مع ارتفاع طفيف غدا السبت على أغلب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده:

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال تكون ضباب خفيف أثناء الليل والصباح الباكر على غالبية المناطق، بينما الرياح ستكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط يوم الأحد على الجبل الأخضر، بينما تتراوح الحرارة بين 17 و22 درجة.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية مع ظهور سحب متفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، والحرارة تتراوح بين 18 و24 درجة، وترتفع يوم السبت على غات.

الكفرة – السرير – تازربو:

السماء صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة. ودرجات الحرارة تتراوح بين 20 و23 درجة.

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