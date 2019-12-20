البيضاء تحتضن معرضا للأشغال اليدوية والفنون

أقامت جمعية الحرية للأشخاص ذوي الإعاقة اليومين الماضيين بالتعاون مع قسم نشاط المرأة بنادي الأخضر معرضا

معرض للأشغال اليدوية وبعض المقتنيات الشخصية والفنون

تنظم جمعية الحرية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع قسم نشاط المرأة بنادي الأخضر معرضا نصف شهري للأعمال اليدوية والمقتنيات الشخصية والفنون بداخل أروقة مقر الجمعية بمدينة البيضاء.

وأظهر المعرض الأخير الذي أقيم خلال اليومين الماضيين جمالية الأعمال المنفذة من قبل منتسبي الجمعية من خلال ما تم عرضه من منتجات عكست أشغالا صنعت بمهارة وبفن متقن.

وتبادر نساء الجمعية للتعليم والتعلم لتبادل الخبرات وزيادة المعرفة لتظهر ما يقوم به هؤلاء الأشخاص من أعمال على بساطة إمكاناتها إلا أنها تعبر عن طاقة هؤلاء النسوة لبذل المزيد من الطاقات في مجال الفنون والأشغال اليدوي.

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