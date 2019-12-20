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البيضاء تحتضن معرضا للأشغال اليدوية والفنون

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقامت جمعية الحرية للأشخاص ذوي الإعاقة اليومين الماضيين بالتعاون مع قسم نشاط المرأة بنادي الأخضر معرضا
معرض للأشغال اليدوية وبعض المقتنيات الشخصية والفنون

تنظم جمعية الحرية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع قسم نشاط المرأة بنادي الأخضر معرضا نصف شهري للأعمال اليدوية والمقتنيات الشخصية والفنون بداخل أروقة مقر الجمعية بمدينة البيضاء.

وأظهر المعرض الأخير الذي أقيم خلال اليومين الماضيين جمالية الأعمال المنفذة من قبل منتسبي الجمعية من خلال ما تم عرضه من منتجات عكست أشغالا صنعت بمهارة وبفن متقن.

وتبادر نساء الجمعية للتعليم والتعلم لتبادل الخبرات وزيادة المعرفة لتظهر ما يقوم به هؤلاء الأشخاص من أعمال على بساطة إمكاناتها إلا أنها تعبر عن طاقة هؤلاء النسوة لبذل المزيد من الطاقات في مجال الفنون والأشغال اليدوي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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