بويصير: أقمار التجسس التركية تغطى سماء ليبيا منذ 2016

اتهم المستشار الخاص لرئيس المجلس الرئاسي محمد بويصير، السلطات المصرية بشن غارات جوية في ليبيا.

وقال بويصير، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “قصف طائرات “الرافال” المصرية.. لمصراته الليلة هو المشهد الأول للحرب الإقليمية التي سنشهدها لشهور قادمة والتي سوف تتسع لخارج مدن ليبيا وحدودها. “فهي تعنى أن مصر قد أعلنت الحرب على تركيا في ليبيا ليلة 20 ديسمبر 2019”.. اما بيان الجنرال “حفتر” الذى صدر فجرا لمحاولة التغطية على الغارات المصرية فهو لن يخدع أقمار التجسس التركية من نوع “جوجتورك” التي تغطى سماء المنطقة منذ 2016 ..وغدا يوم آخر”، بحسب تعبيره.

يأتي هذا فيما كانت قوات الجيش الليبي قد قصفت ليل الخميس، نحو 20 موقعاً لقوات الوفاق في مدينة مصراتة، كما نفذت مقاتلات سلاح الجو الليبي طلعات استهدفت الكلية الجوية في مصراتة. ما أدى لوقوع انفجارات في معسكر الدفاع الجوي جنوب مصراتة بعد غارة لسلاح الجو الليبي.

يشار إلى أن قوات الجيش الليبي، أعلنت اليوم الجمعة، إعطاء مدينة مصراتة مهلة 3 أيام لسحب مقاتليها من طرابلس وسرت، وذلك في إطار معركة تحرير قلب طرابلس التي أعلنها قائد الجيش، خليفة حفتر قبل أيام، مؤكدا قصفه مخازن أسلحة تركية.