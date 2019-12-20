روسيا “قلقة” من دخول جنود أتراك إلى ليبيا

عبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها من إرسال جنود أتراك إلى ليبيا معتبرة أن هذه الخطوة ستثير ردود فعل من قبل دول الجوار، وهو “ما يثير الكثير من التساؤلات” حسب الخارجية الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا لن يزيد المشهد إلا تعقيدا.

وكان مجلس وزراء حكومة الوفاق، قد قرر بالإجماع خلال اجتماع استثنائي أمس الخميس في طرابلس، تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري مع تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي.

فيما أكد المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر خلال كلمة له في إحدى المنتديات الحوارية ما صرح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته بأن أنقرة أعلنت تقديمها الدعم لحكومة الوفاق من أجل ضمان استمرار الديمقراطية في ليبيا ومنع عودة الأزمة العسكرية وأنها جاهزة لإرسال جنود لها إلى ليبيا متى ما طُلب منها ذلك، وذلك لتقديم الدعم والمساعدة على تشكيل المؤسسات مشيرا إلى أن الأطراف التي تدعم الجيش الوطني لا تريد تأسيس نظام سياسي ديمقراطي وأجواء ثقة في ليبيا.