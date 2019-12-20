خلال لقائهم بالثني.. وفد من الأمازيغ يجدد دعمه للقوات المسلحة والحكومة المؤقتة

ليبيا – استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الخميس وفداً من المكون الاجتماعي الامازيغ بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي ومدير ادارة المتابعة وتقييم الاداء بديوان مجلس الوزراء رضا فرج الفريطيس.

الوفد أكد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة على دعم مكون الأمازيغ بالجبل الغربي للقيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة المؤقتة ووقوفهم مع الشرعية لتحرير الوطن من الجماعات الإرهابية و الإجرامية.

وأطلع الثني على احتياجات ومختنقات الجبل الغربي،مؤكدا على أهمية تشكيل مجلس تسييري للبلدية وفق التوافق الاجتماعي للمنطقة.

وأصدر الثني تعليماته للجهات ذات الاختصاص لتوفير مايمكن توفيره ووفق المتاح من السلع التموينية والوقود والتعامل مع المندوب الذي سيتم تكليفه من قبل المجلس التسييري لتسهيل هذه الأمور.



وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد الدراسات والتقديرات لمعالجة المختنقات وفق الأولويات في مجال حفر الآبار وصيانة الطرق العامة وتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية وفق القوائم والكشوفات التي ستحال لديوان مجلس الوزراء بالخصوص.

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