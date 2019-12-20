أردوغان يحصر الشرعية في السراج

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: حفتر غير شرعي وهناك مساع حثيثة لمنحه الشرعية، وفائز السراج هو “القائد الشرعي”
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: حفتر غير شرعي وهناك مساع حثيثة لمنحه الشرعية، وفائز السراج هو “القائد الشرعي”
هل السيد فائز السراج ولي أمر ليبيا أم مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح ؟
لا يلزمنا التبحر في ما سبق من مطلع ثورة فبراير والمجلس الإنتقالي حتى نجيب على هذا السؤال المعقد عند البعض والسهل الميسر عند البعض الأخر ، لأن حكومة الوفاق وليدة اتفاق سياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2015 ارتضاه جميع الأطراف السياسية المعنية آنداك فلننطلق منها باعتبارها نقطة اتفاق بيننا..
فاقرأ معي يا رعاك الله ما جاء في تلك المسودة من الإتفاق السياسي في نسختها النهائية والذي بإدراكه يمكن أن نفهم ما يجري حولنا ونستطيع استيعاب الجواب لهذا السؤال الذي لطالما سألناه كثيرا لكثير من العلماء أو المشائخ واستغرب بعضنا جوابهم وأحكامهم حتى أنه منا من قال العلماء لم يطلعوا على هذه القضية من الداخل!
وباعتبار أننا متفقين اتفاقا لا يتطرق إليه شك ولا شبهة عندنا نحن أهل ليبيا جميعا بأن هذا الإتفاق السياسي تكونت إثره حكومة الوفاق برئاسة السيد فائز السراج ودخلت برعاية البعثة وجهود عظيمة طرابلس كمقرا لها لتنفيذ كافة بنوده على وجه الإلزام:
وقد صُدّر هذا الإتفاق بجملة قاطعة لكل جدل مؤكدة لأطراف الاتفاق بل وجميع الليبيين والعالم أنها من المسلمات أو على الأقل من الراسخات التي ما بني هذا الإتفاق إلا من قوة رسوخها بما لايسمح بردها أو التشكيك فيها ، ألا وهي (مجلس النواب تم اختيارهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة نظمها وأقر بها المؤتمر الوطني العام) انتهى
وجاء فيها
(الالتزام بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية(
وجاء فيها :
(المادة ) 13
يتولى مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وسحبها وفقاً لبنود هذا الاتفاق، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة.) انتهى
فليس الأمر كما ذكرت لي أخي ……. ، بأن خيار منح الثقة أو عدمه متوجه فقط لمن تشكله حكومة الوفاق من دستور وأفراد أخرون أو نحو ما قلته
بدليل المادة السابقة ومادة أخرى أيضا وهي :
المادة ) 37
1. تتولى حكومة الوفاق الوطني فور نيلها ثقة مجلس النواب تشكيل ورئاسة لجنة “رصد تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة” وفقاً لما يتم الاتفاق عليه، ولحكومة الوفاق الوطني، بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الدولة، الحق في طلب المساعدة اللازمة للجنة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية ذات الصلة. انتهى
لاحظ أولا وقبل مباشرة حكومة الوفاق عملها لا بد من نيل الثقة من مجلس النواب وهو البرلمان برئاسة المستشار عقيلة صالح وفقه الله، بل وبعد الثقة لابد من التشاور لتنفيذ الترتيبات السياسية والأمنية وفيه دليل واضح وبحسب الاتفاق السياسي والذي ما تكونت حكومة الوفاق إلا به على أن مجلس النواب لم يبطل بل على العكس حكومة الوفاق لها وقت محدد وعليها المشورة وكما جاء في المسودة في النقطة 4 من المادة(1) :
(مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب وفي حال عدم الانتهاء من إصدار الدستور خلال ولايتها، يتم تجديد تلك الولاية تلقائياً لعامٍ إضافي فقط.) انتهى
فمن الذي انقلب على مجلس النواب ؟ وادعى بأنه المرجع الوحيد للسلطة واتخذ قررات فردية لم يراعي فيها حتى من كان معه في نفس الحكومة ؟ وبعضهم استقال كما تعلم أي من أعضاء حكومة الوفاق لأسباب كان منها هذه وأشياءا أخرى سأذكرها لاحقا .
وانظر أيضا ما نشر عبر صفحة المجلس في 2-أبريل-2016 حيث أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وعدد من النواب وأعيان ومشايخ وعمداء البلديات في شرق ليبيا بيانا، وكان مساء السبت، أكدوا فيه أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج لم تحصل على الثقة بعد لتباشر مهامها.!
واعتبر الموقعون على البيان أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية والشرعية الوحيدة في ليبيا، مضيفين أن حكومة الوفاق لا يعتد بها إلا بعد منحها الثقة من البرلمان. انتهى
وهذا الخبر منشور بتاريخه وانتشر في أكثر مواقع الأخبار الليبية والعالمية فهو مشهور وبلغ أسقاع الأرض ولم ينطق السيد السراج ببنت شفه ، ولم يجروء.
ولا حظ أيضا فيما يلزم حكومة الوفاق تنفيذه من الترتيبات : في النقطة 3 من المادة(34)
تتكون الترتيبات الأمنية المؤقتة من:
أ. ترتيبات لوقف إطلاق النار؛
ب. ترتيبات خاصة بانسحاب التشكيلات المسلحة من المدن والتجمعات السكنية والمنشآت الحيوية؛
ت. ترتيبات لمراقبة نزع وجمع الأسلحة والذخيرة في جميع أرجاء البلاد من خلال جدول زمني محدد،
تتولى حكومة الوفاق الوطني سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لدعم تحقيق الاستقرار في البلاد وتطبيق الترتيبات الأمنية، وفق الإجراءات والجداول الزمنية المتفق عليها المرفقة بهذا الاتفاق، وبما ينسجم مع القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية أو التي ستصدر مستقبلاً بهذا الخصوص. انتهى
لا حظ السلطة التشريعية وهو مجلس النواب والذي له حق اصدار قرارات مستقبلية بخصوص انسحاب التشكيلات المسلحة مستقبلا .. ولاحظ عامل الوقت ، فالمماطلة كانت متوقعة .
ولاحظ معي النقطة (5) في المادة (1) تحت بند (حكومة الوفاق) حيث جاء فيها:
لا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني إلا بطلب مكتوب موقع من خمسين عضواً من أعضاءه. وفي هذه الحالة، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول لتوافق قبل المضي في إجراءات سحب الثقة ويتعين على مجلس الدولة إبداء رأيه خلال مدة أقصاها أربعة عشر يوماً من تاريخ مخاطبته. وفي هذه الحالة، يتطلب سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني موافقة مائة وعشرون عضواً من أعضاء مجلس النواب. انتهى
فهل لاحظت أن سلطة مجلس النواب لا تنتهي حتى بعد منح الثقة ، بل لها خيارات منها الرقابة وجواز سحب الثقة من حكومة الوفاق ، وإذا سحبت الثقة سقط التكليف المناط بهذه الحكومة من هذا الاتفاق السياسي بحسب بنوده ومواده.
وفي المادة ) 41
1. تقوم حكومة الوفاق الوطني من خلال الجيش والمؤسسات الأمنية، وفقاً للإجراءات والقوانين ذات الصلة، بالتنسيق مع التشكيلات المسلحة والمجالس البلدية، وبإشراف ومساعدة من الأمم المتحدة، بتجميع كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر الخاصة بها، حسب خطة وجدول زمني مكتوبيْن يتم الاتفاق عليهما في غضون ستين يوماً فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. انتهى
لاحظ معي أن المقصود بالجيش هو الجيش الذي كان إقراره من مخرجات مجلس النواب والذي صوت معهم عليه فائز السراج أيضا كما هو معلوم وأطلقوا عليه اسم الجيش الليبي الوطني والذي لم يكن جيشا سواه في ذلك الوقت حيث كان ما يسميه السراج اليوم بالجيش عبارة عن مجموعات مسلحة متناحرة تسمى ثوارا .
ولاحظ النقطة الثالثة من المادة 33
3. تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش والشرطة ودعمها وتطويرها وفق أسس مهنية ووطنية آخذين بعين الاعتبار أهمية التحاق عناصر جديدة قادرة على تعزيز قدرات الجيش الليبي إلى جانب الوحدات والتشكيلات العسكرية القائمة. انتهى
وهنا ذكر الجيش مرة أخرى وكان يفترض على السراج دمج المجموعات المسلحة في الجيش الموجود بل أكدها بقوله إلى جانب الوحدات والتشكيلات العسكرية القائمة. يعني الموجودة الآن.
وفي بند (مباديء حاكمة ) من مسودة الإتفاق السياسي جاء في النقطة 18: ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية خارج شرعية الدولة. انتهى
وشرعية الدولة مجلسها التشريعي وهو مجلس النواب
ولكي تتأكد انظر إلى النقطة 20 في بند حكومة الوفاق :
الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن حل ودمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة تأهيل منتسبيها بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية. انتهى
وللتوضيح :-
الالتزام(اي تلتزم حكومة الوفاق) بتطبيق القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية (أي مجلس النواب) والتي صدرت (سنة 2014) بشأن حل ودمج التشكيلات المسلحة (أي الميليشيات) في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية (أي الجيش المعترف به من قبلها) ، وإعادة تأهيل منتسبيها بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية.
فماذا فعل السيد السراج مع الأسف الشديد؟ جاء لهذه التشكيلات المسلحة والتي كانت غالبيتهم في يوم من الأيام ثوارا مدنيين ثم ثوارا مسلحين ثم أصبحوا جماعات مسلحة ثم قالوا هذه أجهزة أمنية تتبع الأمن الداخلي ثم جاء السيد السراج وجعل منهم اليوم جيش! الله أكبر! يعني أضفى على التشكيلات المسلحة (الميليشيات) بعد التلميع القصير طابع الجيش وألبسهم البدل العسكرية! وأصبحوا جيشا! وصففهم تحت وهم أوامر حكومته الضعيفة المنقادة لقادة الميليشيات مشكلا ظاهريا حكومة مستقلة ثالثة بقوة ثانية ليست موحدة بل هي تحالفات لمجموعات مسلحة ومنفصلة عن الجيش تتبع قياديين لا يملك السيد السراج السيطرة على رصاصة واحدة من رصاصاتهم وأصبح لهم مهاما خاصة أخرى ليس فيها مانص عليه الاتفاق السياسي ، والعجيب أن البعض يمشي على خطى جماعة الإخوان كصوان رئيس حزب الرذالة والبلاء الذي اعتبر دور مجلس النواب منتهيا وأن السيد فائز السراج ولي أمر لا غيره في ليبيا، ومثل هذا الإعلان من هؤلاء الإخوان لينبئك بطوية سيئة وعلاقة مشبوهة ، والحقيقة أنه من رأى مواد الإتفاق وبنوده علم أن ما هذا إلا تمزيق فعلي للإتفاق السياسي وانقلاب على الشرعية وأنه صورة صارخة من صور الخروج على ولي الأمر وياليت السيد السراج أهلا لها أو إماما متغلبا ، بل هو أدنى مستوى من فرد من أفراد ميليشيات طرابلس وهو على خطر كبير إذا ما تعارضت مصلحة الميليشيا مع استمرار حياته ،فها هو يضرب الليبيين ببعضهم ولا يسير في ما رسموه من اتفاق ، ويهدم كل بنوده حرفا حرفا ويخالف أمر الله تعالى (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولعل السيد السراج وميليشياته يدخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه “.صحيح.أخرجه مسلم (6/23) والبيهقى (8/169) وصححه الألباني.
ولا تنسى ما جاء اخي عـ….. في صدر المذكرة قولهم (استخدام القوة في ليبيا حِكراً على السلطات الشرعية للدولة، بشكل يتماشى مع مبدأ سيادة القانون) انتهى
وشرعية مجلس النواب لا غبار عليها وما دخل الجيش الليبي إلا تحت تبريكه ورعايته بينما شرعية حكومة الوفاق فحكمها كان مرهونا في منح الثقة من مجلس النواب والذي يرعى المهام المسندة بعد ذلك لحكومة الوفاق حتى بعد منح الثقة.
فكيف وهم لم يمنحوا الثقة أساسا من مجلس النواب ؟
وكيف وكونهم انتهت مدتهم بمقتضى الإتفاق أصلا؟
وبالتالي ليس على النواب أن يجتمعوا ليصوتوا على ابطال حكومة الوفاق كما جاء في المادة (1) نقطة 5 المذكورة سابقا لأنهم لم يمنحوا الثقة وأيضا انتهت مدتهم .
وأيضا كيف وهم لم يعملوا بمقتضى الإتفاق ؟
وانقلبوا على مجلس النواب؟
وترعرعت تلك الميليشيات بأموال الليبين برعاية حكومة الوفاق؟
وكيف وقد اعترف الكثير من الأعضاء بفشل حكومة الوفاق وسيطرة الميليشيات عليه بدل العكس ، فترك هؤلاء المخلصين نعيم الرئاسة واستقالوا عن الحكومة خوفا من الله أو خجلا من الناس، بخلاف العميل على حد قول الشيخ العلامة الناقد البصير ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ومتع بعلمه
وكما يقال شهد شاهد من أهلها:
استقال الأول وهو موسى الكوني في يناير 2018 مصرحا ومعترضا على السراج ممارسته الإقصاء والتهميش والانفراد الشخصي بقرارات حكومة الوفاق .
ثم جاء الثاني وهو فتحي المجبري وسمى ما تحدثه حكومة الوفاق في طرابلس بالمسرحية التي ينفدها السراج ، حيث اتهمه بالخضوع لسلطة المليشيات التي تسيطر على طرابلس، معتبراً أن العاصمة الليبية باتت غير صالحة لممارسة الحياة السياسية.
وقال أيضا إن “مليشيات محددة ومعدودة هي من باتت تسيطر على المشهد الأمني والعسكري والاقتصادي في طرابلس، وقد قضت هذه المجموعات على أي أمل بحماية حكومة الوفاق”، لافتاً إلى أنه “في ليلة واحدة، تم تجريد الحرس الرئاسي من سلاحه، حتى حراسات منزل السرّاج نفسه”
ثم استقال علي القطراني نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق في 8-أبريل-2019 حيث عزى سبب إستقالته إلى ضعف مستوى آداء المجلس وانفراد السراج باختصاصات المجلس وغير ذلك
وقد كان صدر في نوفمبر 2018 قرارا من المستشار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طالب فيه الشعب الليبي بعدم الالتفات إلى النواب المحسوبين على المجلس مقاطعين لجلساته، وذكر منهم فايز السراج وعلي القطراني انتهى
علي القطراني الذي لم يكن بعد استقال أنداك ، وها هو يستقيل بعد هذا القرار بأشهر قليلة مؤكدا وجاهة السيد المستشار وسداد رأيه ثم قال القطراني : السراج انفرد بممارسة اختصاصات المجلس بشكل مطلق، دون حسيب او رقيب، بتحريض ودفع من المليشيات المسلحة التي تحكم قبضتها بقوة السلاح على جميع مرافق العاصمة، وهو ما نعتبره خرقا للاتفاق السياسي، واحد اهم العوامل في فشل اداء المجلس، ما ترتب عنه حالة الانهيار في كافة قطاعات الدولة، وتفاقم معاناة المواطن، وضياع الفرص للوصول الى وفاق يعالج الأزمة الليبية بشكل جذري.
وأضاف القطراني: وإدراكاً مني بان هذا المجلس الذي ينفرد بقراراته السيد فايز السراج تحت تهديد بندقية المليشيات المسلحة، لن يقودنا الا الى مزيد من المعاناة والانشقاق، فإنني أعلن استقالتي منه، ومواصلة النضال بين صفوف الشعب الليبي، داعما بكل ما أستطيع لجيشنا الوطني، إيماناً مني بقدرته على استعادة الوطن وتقديرا لتضحياته وتكريما لشهدائنا الأبرار.
كيف وكيف وكيف للأسف لن تستطيع الجواب …
أقول هذا لك لأطلعك أخي عـ….. على هذه الحقائق التي كشمس نهار الصحراء بلا سحاب ولا غبار في نورها وحرها والله من وراء القصد وهو أعلى وأعلم
استخدام القوة في ليبيا حِكراً على السلطات الشرعية للدولة، بشكل
يتماشى مع مبدأ سيادة القانون
جاء في مسودة الإتفاق السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة
لقد آن الأوان
للمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من انتقال ليبيا، تتيح للثوار فرصةً ليكونوا جزءاً من جيش حديث ومهني تم
إصلاحه ويخضع لسيطرة الحكومة المباشرة، أو لإعادة إدماجهم في الحياة المدنية بما يليق بالتضحيات التي
قدموها.
وإذ يعربون عن عزمهم على ضرورة أن يكون استخدام القوة في ليبيا حِكراً على السلطات الشرعية للدولة، بشكل
يتماشى مع مبدأ سيادة القانون
احتكار الدولة لمؤسستي الجيش والأمن بمقتضى القانون وخدمة للصالح العام، ويلتزم الجيش بعدم
المساس بالنظام الدستوري ويحظر على الضباط وضباط الصف والجنود الاشتغال بالعمل السياسي.
ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية
خارج شرعية الدولة.
20-الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن حل ودمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة تأهيل منتسبيها بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية.
21-الالتزام بإخلاء جميع المناطق السكنية والمقرات المدنية والعسكرية من جميع التشكيلات المسلحة.
24-عدم جواز الاحتجاز أو الاعتقال إلا بموجب القانون والالتزام بأن تكون جميع السجون ومراكز الاعتقال
والتوقيف تحت السيطرة الفعلية للسلطة القضائية،
25-الملاحقة القضائية ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي
28-الالتزام بالعمل على محاربة الإتجار بالبشر
30-الالتزام بمبادئ الشفافية ومكافحة الفساد
مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب وفي حال عدم الانتهاء
من إصدار الدستور خلال ولايتها، يتم تجديد تلك الولاية تلقائياً لعامٍ إضافي فقط.
المادة ) 33
1. الجيش الليبي هو قوات عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنود، يتولى الدفاع عن ليبيا
والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري والمحافظة على النظام والأمن
العام عند الحاجة.
تتكون الترتيبات الأمنية المؤقتة من:
أ. ترتيبات لوقف إطلاق النار؛
ب. ترتيبات خاصة بانسحاب التشكيلات المسلحة من المدن والتجمعات السكنية والمنشآت الحيوية؛
ت. ترتيبات لمراقبة نزع وجمع الأسلحة والذخيرة في جميع أرجاء البلاد من خلال جدول زمني محدد؛
تولى حكومة الوفاق الوطني سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لدعم تحقيق الاستقرار في البلاد وتطبيق
الترتيبات الأمنية، وفق الإجراءات والجداول الزمنية المتفق عليها المرفقة بهذا الاتفاق، وبما ينسجم مع
القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية أو التي ستصدر مستقبلاً بهذا الخصوص.
المادة ) 35
جميع الترتيبات الأمنية المؤقتة الواردة بهذا الاتفاق لا تُقَيِّد جهود حكومة الوفاق الوطني في مكافحة التنظيمات
الإرهابية المصنفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها )داعش / أنصار الشريعة / القاعدة(.
المادة ) 37
1. تتولى حكومة الوفاق الوطني فور نيلها ثقة مجلس النواب تشكيل ورئاسة لجنة “رصد تنفيذ الترتيبات
الأمنية المؤقتة” وفقاً لما يتم الاتفاق عليه،
لحكومة الوفاق الوطني، بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الدولة، الحق في طلب المساعدة اللازمة
للجنة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.
ويجب أن يتم تحديد فئات الأسلحة
والذخائر ومناطق تخزين الذخائر التي سيتم تجميعها ومواقع التجميع والاتفاق عليها كتابياً، على أن تحدد
حكومة الوفاق الوطني المراحل التالية لعملية التجميع والمدد الزمنية اللازمة لإنجازها.
) المادة ) 42
تلتزم جميع التشكيلات المسلحة، لحين تطبيق قرار حلها ودمجها وتسوية أوضاع منتسبيها، بأحكام التشريعات
الليبية النافذة والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بحماية
المدنيين وتوفير المرور الآمن وحرية التنقل لهم.
) المادة ) 45
1. تعمل حكومة الوفاق الوطني على تفعيل جميع القوانين والقرارات والأنظمة النافذة ووضع الترتيبات
اللازمة المتعلقة بدمج وإعادة تأهيل منتسبي التشكيلات المسلحة وفق جدول زمني مناسب، ولها أن تقدم
لمجلس النواب مشروعات قوانين جديدة حسبما تراه ضرورياً وملائماً لتنفيذ هذا الغرض.
2. تعمل حكومة الوفاق الوطني، وفق جدول زمني محدد، على حصر كافة التشكيلات المسلحة.
3. تعمل حكومة الوفاق الوطني على وضع استراتيجيات وخطط تهدف إلى دمج وإعادة تأهيل منتسبي
التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وتوفير فرص عمل لهم للعيش الكريم ضمن
المجتمع الليبي.
4. يحق لمنتسبي التشكيلات المسلحة الانضمام للمؤسسات العسكرية للدولة متى توافرت بهم الشروط
والمعايير اللازمة لذلك.
) المادة ) 14
بدخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن كافة القرارات والقوانين التي تتعارض مع بنود هذا الاتفاق بملاحقه، والتي تم
اعتمادها في الفترة ما بين 4 أغسطس 2014 ودخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تعتبر لاغية ويجب التعامل معها
وفقاً للآليات التي يبينها الاتفاق، وعلى وجه يراعي المصلحة الوطنية ومصالح الدولة الليبية والتزاماتها وروح
التوافق التي سادت أعمال الحوار. قلت ( ومن ذلك حكم المحكمة 6-11-2014 الذي يقضي ببطلان البرلمان)
حرر الاتفاق في الصخيرات، في 17 ديسمبر 2015 النسخة انهائية ( بعد التعديلات)
12 . اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة مدينتي سرت ودرنة وما حولهما ومعالجة الأوضاع الاجتماعية
والإنسانية فيهما.
ثم استقال بعدها محمد لملوم وزير العدل 10-أبريل- 2019 فارا إلى تونس
بل هناك من استقال ولم يذكر السبب كوزير المالية المدعو فرج بو مطاري في ديسمبر 2018!
بل هناك أربعة وزراء من حكومة الوفاق الوطني الليبية قدموا استقالاتهم في الساعات الأولى من صباح يوم 1-7-2016 وهم وزير المالية فاخر مفتاح بوفرنة، ووزير العدل جمعة الدرسي، ووزير المصالحة الوطنية عبد الجواد العبيدي، ووزير الاقتصاد والصناعة عبدالمطلوب بوفروة حيث إنهم أبوا استلام مهام وظائفهم في حكومة الوفاق الوطني
كلامك كبييييبببر وخطيييير جدا لمن يقرأه
يثبت فعلا ان ليبيا اصبحت مرتعا للفاسدين وان ادعياء اليمقراطية الآن يسيرون على نفس خطى ادعياء تحكيم الشريعة بخلق مبررات لنيل الكراسي وسرقة الاموال
لك الله يا ليبيا
باعتراف السراج وباشاغا وسيالة فى فيديوهات مسجلة ان المشير خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الوطنى الليبى بقرار من نواب الشعب وبيان الاتحاد الاوربى يؤكد ذلك بينما اروبا اعترفت ان السراح منتهى الشرعية بعدم حصوله على الثقة من مجلس النواب وانتهاء صلاحية الصخيرات طبقا للاتفاق بعد عام فهذا محسوم فلايوجد رئيس لم يؤدى القسم فى اى دولة والسراج لم يؤدى القسم الدستورى كرئيس ابدا واردوغان نفسه غير شرعى لانه ترشح للرئاسة بشهادة جامعية مزورة بطريقة غبية حيث ان تاريخ تخرجه بها يسبق تاريخ انشاء الكلية التى يزعم انه تخرج منها وهو حاصل فقط على دبلوم ولا يحق له الترشح للانتخابات وهو غير شرعى ولولا ان ااقضاء عنده مسيس لدخل السجن
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